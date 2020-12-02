Interpol’den sahte aşı uyarısı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), organize suç çetelerinin Covid-19 aşısını hedef alıp, sahtelerini piyasaya sürme ihtimallerine karşı uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 194 üye ülkenin emniyet birimlerine küresel uyarı göndererek, koronavirüs aşısıyla ilgili hem fiziki hem sanal ortamlarda eyleme geçebilecek organize suç çetelerine karşı hazırlıklı olunması istendi. Reuters’ın haberine göre Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock, “Hükümetler aşı dağıtımı için hazırlık yaparken, suç örgütleri de tedarik zincirine sızma hazırlığı yapıyor. Suç çeteleri ayrıca durumdan bihaber olan halkı interneten üzerinden sahte tedavilerle kandırıp, sağlıklarını hatta hayatlarını büyük riske atacaktır” diye konuştu.

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