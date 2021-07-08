İntihar sebepleri araştırıldı mı?

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Polis intiharlarına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesinde polis intiharlarının sebeplerini sordu.

Ağır çalışma şartları, amirlerin uyguladığı baskı, mobbing, tehdit ve mâlî sıkıntılar nedeniyle birçok polisimiz intihar ettiğini söyleyen Yeneroğlu, 05.07.2021 tarihi itibariyle 2021 yılının ilk 6 ayında 47 polis memurunun intihar ettiği medyaya yansıdığını bildirdi. Yeneroğlu Soslu’ya şu soruları yöneltti: “Son 5 yılda intihar eden polis memurlarının sayısı kaçtır? İntihar eden polis memurlarının intihar sebepleri araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa polis memurlarının intihar sebepleri nelerdir? Araştırılmamışsa neden araştırılmamıştır?” Ankara - Fatih Karagöz

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