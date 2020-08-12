İşçilerin zor şartları Meclis gündemine taşındı

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy işçileri işyerlerinde tedbir alınmadığı için COVID-19’a yakalanmasını ve vefat etmesini Meclis gündemine taşıdı.

Ersoy verdiği soru önergesinde Uluslararası Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilân edilmiş olmasına rağmen Türkiye’de zorunlu işler dışında birçok işyerinde çalışmanın devam ettirildiğini ve işçilerin kalabalık ortamlarda çalışmaya zorlandığını ifade etti.

Ersoy; karantina uygulanan dönemde dahi işyerlerinde yeterli tedbirler alınmadığını, normalleşme süreci ile birlikte önlem ve denetim mekanizmaları neredeyse devre dışı bırakıldığını ve birçok işçinin önlem alınmaması sebebiyle çalışırken hastalanmasına ve ölmesine sebep olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde İnşaat-İş sendikasının Vestel fabrikasından yönetciler tarafından işçilern tehdit edilmesini hatırlatan Ersoy; yöneticilerin koronavirüse yakalanan işçileri temas ettiği kişilerle bu durumu paylaşmaması yönünde tehdit ettiğini belirtti.

Ersoy, pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren çok sayıda işçinin bu hastalığa yakalanması ve vefat etmesinin, önlem ve denetim mekanizmalarının uygulanmamasının işçilerin sağlığı açısından endişe verici olduğunu dile getirdi.

Ankara - Fatih Karagöz