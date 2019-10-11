IŞİD, Kamışlı'daki saldırıyı üstlendi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da gündüz saatlerinde meydana gelen bombalı araç saldırısını IŞİD üstlendi.

IŞİD, internetteki yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesinde yer alan 'emniyet merkezi' önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı. ​Olaya ilişkin daha önce YPG, saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı. Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında YPG kontrolüne geçmişti. İlçe merkezinde halen Suriye hükümetine ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.

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