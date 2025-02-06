İskilipli Atıf Hoca Çorum’da mezarı başında yad edildi

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki kabri başında yad edildi.

Atıf Derneği tarafından Gülbaba Mezarlığı’ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi’nde gerçekleştirilen program, Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Anma programı çerçevesinde, İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami’de öğle namazı öncesinde mevlit okutuldu. İskilipli Atıf Hoca kimdir? 1874 yılında Çorum İskilip ilçesinin Tophane Köyünde dünyaya geldi. Altı aylık iken yetim kaldı. Daha sonra dedesi Hasan Kethüda’nın himayesine alındı. İlk eğitimini köyünde alan Atıf Hoca daha sonra iki yıl da eğitimini İskilip ilçesinde yaptı. Daha sonra çevresinin itirazlarına rağmen İstanbul Fatih Medresesinde 1893-1902 yıllarında icazetini alarak müderris oldu. Bugünkü anlamı ile profesörlük makamını kazandı. 4 Şubat 1926’da “şapka muhalifi” olduğu gerekçesiyle idam edilmişti. AA

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