İslam'a ve Peygamber Efendimize (asm) hakaret içerikli aşağılık paylaşıma ilişkin karar

İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter hesabı üzerinden İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı. AA

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