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1 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

İslâm dünyası demokrasiyle tekâmül eder

01 Aralık 2019, Pazar 00:18
Afyon İlme Hizmet Vakfı’nda bir seminer veren gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, İslam dünyasının “Asr-ı Saadet modeli”ni esas almaları gerektiğini hatırlattı.

Afyon İlme Hizmet Vakfı’nda "Risale-i Nur'da adâlet hakikati ve İslâm âleminin sulh ve müsâlemeti" konulu bir seminer veren gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Bedüzzaman’a göre “meşrutiyet”, “istibdat” ve hürriyet”in mâhiyetini açıkladı.

Gazeteci yazar Cevher İlhan, Bediüzzaman’ın Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nde, ülkemizin ve İslâm dünyasının karşı karşıya bulunduğu istibdat zincirlerinin  hürriyetlerle parçalanacağını, maddî ve mânevî kalkınma yolunun bu esaslarla açılacağını ve zaman içinde kalkacağını kaydetti. Millet irâdesinin hâkimiyetinin önemini, devlet-millet kaynaşması için gerekli şart ve esaslarını, İslâm dünyasının ancak demokrasi, meşveret ve hürriyetle tekâmül edip kalkınarak gerçek medeniyete ulaşacağını anlattı.

Barışın temeli

Bugün Asya’dan Afrika’ya çatışma ve kaosun devam ettiğini, sâdece Suriye’de değil, demokrasi ve barış getirildiği iddia edilen Irak’tan Sudan’a, Libya’dan Yemen’e İslâm coğrafyasında kan akmaya devam ettiğini açıklayan İlhan, daha sonra şunları belirtti: “Birinci Dünya Savaşı’nda ‘mübârek kardeş Arapların mücâhit Türklere karşı kışkırtılması’nda sahnelendiği gibi ‘İslâm âlemine ve Osmanlıya bur suikast plânı” olan ve “Kur’ân’ın zararına” dayatılan, Müslümanları birbirine düşürüp kırdırma menhus tuzak ve ifsadını taşıyan ‘gaddarâne Sevr muâhedesi’nin güncellenmişi Osmanlıyı ve İslâm dünyasını bölüp parçalayan, ‘büyük Ortadoğu projesi (BOP)’ benzeri ‘tefrika projeleri’ne karşı Bediüzzaman “kıymettar ittifak” dediği, Bağdat Paktı gibi anlaşma ve işbirliklerini ehemmiyetle tavsiye eder.

Barışın esası İttihad-ı İslâm’da 

İlhan konuşmasına şöyle devam etti: Bediüzzaman, öncelikle Türkiye’nin ve Müslüman komşu ülkelerin, ‘birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan kardeşler’ olarak, komplolara düşmemeleri;  kargaşa, kaos ve iç savaş senaryolarına karşı içte ve dışta barış ve bütünlüklerini takviye etmeleri ve beraberlik içinde olmalarının ehemmiyetini beyân eder. Bunu bölgesel ve cihanşümul barışın esası, İslâm dünyasının ittihadının, maddî ve mânevî kalkınmasının temeli olarak görür.

Asr-ı Saadet modeli

Bu beyânlarla, Bediüzzaman’ın ecnebi ifsadlı kargaşa ve tefrikaya düş(ürül)müş İslâm ülkelerinin Bağdat Paktı benzeri plâtformlarda bir araya gelerek “meşveret ve şûrâ” temelli demokratikleşme süreçleriyle “İslâm cumhuriyetleri birliği”ne zemin oluşturmalarını ders verdiğini belirten İlhan, “Türkiye’nin, bölgenin ve İslâm dünyasının çâresi Bediüzzaman’ın bu Kur’ânî ittihad formülündedir. Müslümanların ‘Asr-ı Saadet modeli’nin başında gelen haklı şûrâ ve hürriyet ve adâlet hakikatleri temel esaslarını hayata geçirilmesindedir” diye konuştu.

Afyon - Yeni Asya  

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