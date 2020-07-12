İslam Dünyası'nda sevinç

Ayasofya’nın ibadete açılması kararı bütün dünyada sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Karara, çeşitli ülke ve sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) Genel Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, Türkiye’nin aldığı kararı tebrik ederek, “Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’yı özel mülk olarak almış ve bunu vakfetmiştir. Bugün Ayasofya asıl vazifesine dönmüştür” dedi. Malezya İslâm Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid ise yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin Ayasofya’yı yeniden ibadete açma kararını kutlayarak, “İbadethanelerin asli vazifeleri ne ise o şekilde itibar görmesi gerekir. Bu kararın tarihi hakikatlere dayalı argümanlarla alındığına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Türk hükümetinin bu kararı almasının meşru ve hukuka dayalı olduğunu belirten Mohd Azmi, “Türkiye’nin Ayasofya’yı yeniden camiye çevirme hakkı, hiçbir dış ülke tarafından sorgulanmamalıdır.” ifadelerini kullandı. Mohd Azmi Abdul Hamid, Batı ülkelerinin söz konusu karardan duyduğu hoşnutsuzluğunu eleştirerek, “Eğer Batı ülkeleri bundan rahatsızsa, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu yıkılan cami ve kiliselere ses çıkarmalılar.” dedi.

Müslümanların gurur duyacağı bir adım

Filistin’de Hamas Hareketi, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin alınan karardan övgüyle söz etti. Hamas’ın Yurtdışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, yaptığı yazılı açıklamada, “Ayasofya’nın ibadete açılması, bütün Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır” ifadelerini kullandı. Murra, Ayasofya’nın ibadete açılma kararı karşısında Arap dünyasından bazı resmî çevrelerde “ağlamaklı bir üzüntü hali” yaşandığına dikkati çekti. Rafet Murra, şunları ifade etti: “O kesimlerin İsrail işgalinin ihlâllerine maruz kalan Mescid-i Aksa’ya ağladıklarına şahit olmadık. Kudüs’te Kubbet-üs Sahra’ya Siyonistler saldırdığında hüzünlendiklerini görmedik. İşgalcilerin el-Halil Mescidi ya da Filistin mescitlerinde ezanı yasakladıklarında onların bir söz söylediğini duymadık.”

Ayasofya kökleri derin bir semboldür

Katar’da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, “Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti’nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor.” ifadelerini kullandı. Vaddah Hanfer, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise “tarihle yeniden iletişime geçme anı” olarak niteledi. Moritanya’da halk Ayasofya’nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşıladı. Başşehir Novakşot’ta, bir grup aldıkları bu güzel haber dolayısıyla deve kurban etti.

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Allah, Mescid-i Aksa’ya da nasip etsin

Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılayan Arap gazeteci ve aktivistler, kararın tarihî bir adım olduğunu belirtti.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla Osmanlı sultanlarının kabirlerinde huzura erdiğini belirten Kuveytli yazar Casim el-Ğays, “Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlar ataları Fatih Sultan Mehmed’in cami olarak ibadete açtığı Ayasofya’nın aslına dönmesinden dolayı sevinçlerini paylaşıyor. Ayasofya’nın minarelerinden 80 yıl aranın ardından yükselecek ezan seslerini hayal ediyorum” diyerek sevincini dile getirdi. Kuveytli Abdulaziz el-Fadli de paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ayasofya 85 yıldan fazla müze olarak kaldıktan sonra kapılarını tekrar ibadete açıyor. Türkiye ve tüm dünyadaki Müslümanları tebrik ederim. Allah bizlere Yahudilerin gasp ettiği Mescid-i Aksa’nın özgürleştiğini görmeyi ve orada huzurla namaz kılmayı nasip etsin.” Ad Dawhah - aa