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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İslamofobi’ye karşı TV kanalı kuruluyor

30 Eylül 2019, Pazartesi 23:28
Türkiye, Pakistan ve Malezya, Müslümanların sesi olacak ve İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek İngiliz kanalı BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanıyor.

Açıklama Pakistan ve Malezya başbakanlarından geldi. Pakistan Başbakanı İmran Han şöyle yazdı: “Görüşmemizde BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurma kararı aldık. Müslümanların meselelerine dikkat çekmenin yanı sıra İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek.” Euronews’in haberine göre, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de ülkesinin Türkiye ve Pakistan ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararına ilişkin “Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam’ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük” dedi. Mahathir, “İslam hakkında yapılan haberlerin çoğunun doğru olmadığı ve İslam’ın öğretilerini yansıtmadığı kanısına vardık. Müslümanlar terörist olarak etiketleniyor ve dünya, İslam dininin şiddetle bağlantısı olmamasına rağmen bunları kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

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AA

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