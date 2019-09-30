İslamofobi’ye karşı TV kanalı kuruluyor

Türkiye, Pakistan ve Malezya, Müslümanların sesi olacak ve İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek İngiliz kanalı BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanıyor.

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