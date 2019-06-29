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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İslâm yanlış anlaşılıyor

29 Haziran 2019, Cumartesi
Liverpool Hope Üniversitesi’nin araştırmasına göre, İngiltere’de ebeveynlerin çocuklarına seçmeli İslam dersi almasına engel olmasının sebebi önyargıdan çok İslam’ın yanlış anlaşılması.

İngiltere’de okul müdürleri, ebeveynlerin çocukları İslâm üzerine olan dinî eğitimlerden engellemeyi bırakmaları gerektiğini söylüyor. Thurrock Konseyi’nden alınan bir ihbarın ardından Essex’teki ebeveynlerin çocuklarını İslâm üzerine olan dini eğitim derslerinden ve cami ziyaretlerinden alıkoyduğu ortaya çıkarıldı.

Aynı zamanda Liverpool Hope Üniversitesi’nin araştırmalarına göre her beş okulda ikiden fazla okul yöneticisinin ve dinî eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerin bir din hakkında eğitim almasının engellenmesi talebi aldığı ortaya çıktı. Çalışmalar pek çok engellemenin İslâm’ın öğretilmesi üzerinden olduğunu söylerken, okul müdürleri, ebeveynlerin çocuklarını dinî eğitim derslerinden çıkarmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yeni araştırma, “Ebeveynlerin bir dinin, baskın olarak İslâm’ın, öğretilmesinden seçmeli olarak alıkoyma vak’aları, katılımcılar tarafından genellikle diğer inançlara karşı düşmanlık ve hoşgörüsüzlük temsil ettiği şeklinde ortaya koyuldu” diyor. Ancak sonuç olarak: İslâm’ın engellemelere bir hedef olarak öne çıkmasının önyargıya işaret ettiği doğru olsa da bulgularımız öğretmenlerin bu engellemenin sebebini önyargıdan çok yanlış anlaşılma olarak gördüğünü gösterdi.

DinÎ eğitimi engelleyen kanunlara ihtiyaç yok

450 okul yöneticisi ve din dersleri başkanıyla yapılan çalışmaya göre, bu ebeveyn tarafından yapılan engelleme isteğinin baskın odağı İslâm. Çocukların cami ziyaretlerini bırakmaları yönünde talepler alan katılımcılardan biri, “Engellenen öğrenciler, farklı kültürleri anlamaya en çok ihtiyaç duyan öğrenciler” dedi. İngiliz Din Eğitimi Dergisi’nin çalışmasına göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 71) ebeveynlerin çocuklarını dinî eğitimden alıkoyabilmelerine izin veren bir kanuna artık ihtiyaç duyulmadığına inanıyor.

Toplumların geleceği için iyiye işaret değil

İngiltere’deki Müslüman karşıtı olayları kaydeden ve ölçen aktivist bir grup olan Tell MAMA’nın yöneticisi Iman Atta Independent’a şunları söyledi; “Ebeveynlerin çocuklarını dinî eğitimin bir parçası olan cami ziyaretlerinden çekip alması vak’alarını duyuyoruz. Çünkü bir camiye yaklaşmalarını istemiyorlar. Son beş yıldır bu oluyor ve bizlere İslâm’dan korkan ya da İslâm’ı sevmeyen aileler olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda çocukların ne tür görüşlere maruz kaldığıyla da ilgili… Birlikte yaşayan insanlar ve toplumların geleceği için iyiye işaret değil”

Hükümete çağrı

Ebeveynlerin çocuklarını dinî eğitim ve toplu ibadetten alıkoyma hakkının hem 1944 hem de 1988 eğitim yasalarındaki yasal çözümün bir parçası olarak kalmıştır. Ebeveynler bir sebep göstermeden çocuklarını dinî eğitim müfredatının bir kısmından ya da hepsinden alıkoyabilirler. Öğretmenler, geçen yıl Nisan ayında ebeveynlerin, önyargıları dolayısıyla çocuklarını dinî eğitim derslerinden çekme haklarını gittikçe kötüye kullandıkları konusunda uyardılar. Ulusal Eğitim Birliği’nin Öğretmenler ve Öğretim Elemanları Derneği bölümünün üyeleri hükümeti, ebeveynlerin gençleri dinî eğitim sınıflarından seçmeli olarak almalarını önlemek için adımlar atmaya çağırdı. 

Kaynak: Independent 

 

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Etiketler: islamofobi, ihtida
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