İslamofobi’yle mücadele etmezsek AB projesi başarısız olur

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Magid Magid, AP’de İslamofobi ile ilgili düzenlenen etkinlikte konuştu. “İslamofobi ile mücadele için Avrupa Birliği’nin (AB) bütün araçlarını kullanan siyasi bir programa ihtiyacımız var” diyen Magid, benzer etkinliklerin tekrarlanması çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun Müslümanlara Karşı Nefretle Mücadele Koordinatörü Tommaso Chiamparino ise, “Aşırı sağ ve ırkçılık, toplumumuzun birliğe dayanan dokusunu tehdit ediyor. Nefret ve ayrımcılık, bazı politikacıların ana argümanları haline gelmiş durumda ve buna duyarsız kalamayız” ifadelerini kullandı. Chiamparino, insanların başörtüsünden veya sakalından dolayı ayrımcılığa uğrayabildiğine dikkati çekerek “İslamofobi ile mücadele, çoğu devletin ajandasında alt sıralarda yer alıyor, kurbanların sesi ise çoğu zaman duyulmuyor. Eğer bu konuda başarısız olursak, AB projesi başarısız olmuş sayılır” diye konuştu. AA

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