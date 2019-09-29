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Fransa Başbakanı'ndan İslam karşıtı toplantıya tepki: "Mide bulandırıcı"

29 Eylül 2019, Pazar 21:22
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları "mide bulandırıcı" şeklinde değerlendirdi.

Philippe, Demokrasi Hareketinin (MoDem) Guidel semtindeki yaz okulunda yaptığı açıklamada, yazar Eric Zemmour, Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal Le Pen ve Beziers Belediye Başkanı Robert Menard'ın katılımıyla aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları kınadı.

Müslümanların doğrudan hedef alındığı açıklamaları "mide bulandırıcı" bulan Philippe, bu ifadelerin aynı zamanda Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu söyledi. 

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Zemmour'un ifadelerine tepki gösterdi. Ndiaye, nefret içerikli konuşmalarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Eric Zemmour, toplantıda yaptığı konuşmada, "Göç ile ilgili artan sorunlar İslam ile artıyor. Genç Fransızlar atalarının topraklarında azınlık olarak yaşamayı kabul edecek mi? Eğer kabul ederlerse, sömürülmeyi hak ediyorlar, yoksa kurtuluşları için savaşmak zorunda kalacaklar." dedi.

Menard ise Fransa'da İslam'ın hakim olması halinde sokaklarda kadınların kalmayacağını iddia etti. 

Marion Marechal Le Pen de konuşmasında Fransız yazar Renaud Camus'un Avrupa'nın göçmenler tarafından istila edeceği görüşünü savundu.

Toplantıda bulunan gazeteci Elisabeth Levy'nin "Düşünce özgürlüğü hakkında konuşacaktık ancak sadece İslam ile ilgili konuştuk." cümlesi ise dikkati çekmişti.

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AA

Etiketler: fransa, islamofobi
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