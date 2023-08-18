TASARRUF GENELGESİNE RAĞMEN HARCAMALARINA DEVAM EDEN KAMU KURUMLARI YILLIK BÜTÇELERİNİ 7 AYDA TÜKETTİ.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Ölçüsüz harcamalar tamgaz

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı son tasarruf genelgesine rağmen kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımı devam ediyor. İletişim Başkanlığı 12 aylık bütçesinin % 87’sini, Sağlık Bakanlığı % 64’ünü, Millî Eğitim Bakanlığı yüzde 65’ini yedi ayda tüketti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

İletişim Başkanlığının bu yılki bütçesi 1 milyar 631 milyon 576 TL idi. Ama başkanlığın yedi ayda yaptığı harcamanın yıllık bütçesine oranı % 87.4 oldu. Başkanlığın Temmuz sonu itibarıyla harcadığı para 1 milyar 427 milyon 522 bin TL’yi buldu.

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İsrafa bütçe dayanmıyor

İletişim Başkanlığı, 12 aylık bütçesinin yüzde 87’sini, Sağlık Bakanlığı yüzde 64’ünü, Milli Eğitim Bakanlığı yüzde 65’ini, Diyanet yüzde 68’ini yedi ayda harcadı.

Kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımına devam ediliyor. İletişim Başkanlığı, 12 aylık bütçesinin yüzde 87’sini, Sağlık Bakanlığı yüzde 64’ünü, Milli Eğitim Bakanlığı yüzde 65’ini, Diyanet yüzde 68’ini yedi ayda tüketti. BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Resmi Gazete’de 27 Temmuz’da yayımlanan karar kapsamında kamu idarelerinin bütçelerinde ekleme ya da çıkarma yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın bu yılki bütçesi, 1 milyar 631 milyon 576 TL olarak güncellendi. Hemen her ay fahiş harcamalara imza atan başkanlığın, ocak-temmuz döneminde yaptığı harcamanın yıllık bütçesine oranı yüzde 87,4 oldu. Başkanlığın temmuz sonu itibarıyla harcadığı para kayıtlara, 1 milyar 427 milyon 522 bin TL olarak geçti. Sağlık Bakanlığı’nın yedi aylık harcamasının 12 aylık toplam bütçesine oranı da yüzde 63,8. Toplam 311 milyar 333 milyon 678 TL bütçesi olan Sağlık Bakanlığı, ocak-temmuz döneminde bütçesinden 198 milyar 794 milyon 483 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi.

Yedi ayda tükettiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) de bütçesinin büyük bölümünü henüz yedi ayda tüketen kamu idareleri arasında yer aldı. Buna göre, MEB, 461 milyar 649 milyon 548 bin TL’lik bütçesinden, 297 milyar 728 milyon 797 bin TL’lik kısmını kullandı. MEB’in harcamasının 12 aylık bütçeye oranı ise yüzde 64,5. Diyanet İşleri Başkanlığı da hesabı çarşıya uyduramadı. Toplam 36 milyar 186 milyon 871 bin TL bütçe verilen kurum, temmuz sonunda 24 milyar 715 milyon 777 bin TL’lik harcamaya imza attı. Diyanet’in yedi aylık harcamasının bütçesine oranının yüzde 68,3 olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, temmuz sonunda bütçesinin yüzde 58’ini, Adalet Bakanlığı da yüzde 62,8’ini yedi ayda tüketti. AB Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın bitmesine 4,5 ay varken yıllık bütçesinin tamamını kullandı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine hiç niyet yok

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Yardımcısı Bülent Şahinalp, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yazan Şahinalp, “Kamuda #tasarruftedbirleri”ne hiç niyet yok!

12 aylık bütçenin; İletişim Başkanlığı %87’sini Sağlık Bakanlığı %64’ünü Milli Eğitim Bakanlığı %65’ini DİB %68’ini 7 ayda tüketti. AB Başkanlığı, Milli Saraylar, Gelir İdaresi ile ÇŞİD Bakanlığı 4,5 ay kala yıllık bütçesini tüketti” dedi.

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Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

İsviçre merkezli banka Credit Suisse tarafından yayınlanan son rapora göre, Türkiye’deki servet dağılımında ciddi bir eşitsizlik görülüyor. Credit Suisse’nin Türkiye analizini, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşçu paylaştı. Babuşçu’nun paylaşımı şöyle: “Türkiye’deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin yüzde 39,5’lik kısmı, nüfusun sadece yüzde 1’lik kesiminin elinde bulunuyor. Nüfusun en zengin yüzde 10’unun servetten aldığı pay ise yüzde 69,8.” Rapora göre, ülkemizde bulunan toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin neredeyse yüzde 40’lık kısmı, nüfusun sadece yüzde 1’lik kesiminin elinde bulunuyor. Bu durum, ekonominin en üstündeki kesimin büyük bir servet birikimine sahip olduğunu gösteriyor. Raporda öne çıkan bir diğer önemli veri, nüfusun en zengin yüzde 10’luk diliminin toplam servetten aldığı payın yüzde 69.8 olduğu. Bu da ülkenin ekonomik gücünün, toplumun sınırlı bir kesiminde yoğunlaştığını açıkça gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi