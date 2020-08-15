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15 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İsrail ve BAE anlaştı, Filistin’den büyük tepki

15 Ağustos 2020, Cumartesi
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilişkilerini “tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya varmaları büyük tepki topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilişkilerini “tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması” ifadelerini kullandı. Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı. 

‘Tamamen normalleşecek’

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, “İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için anlaşmaya varıldı” ifadesi kullanıldı. Söz konuşu anlaşmanın Orta Doğu’da barışı arttıracağının ve bölgede büyük bir potansiyelin önünü açacağının iddia edildiği açıklamada, gelecek haftalarda İsrailli ve BAE’li yetkililerin bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar yapacağı bildirildi.

Acılar görmezden geliniyor

Hamas, Fetih ve İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail’in normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, anlaşmanın “Filistin halkının acılarını görmezden gelme”, “normalleşme konusunda tehlikeli bir gelişme” olduğunu ifade etti. “BAE ile İsrail’in normalleşme anlaşması, halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir.” diyen Kanu, bu anlaşmanın, Filistin toprakları üzerinde siyonist rejime herhangi bir meşrûiyet vermeyeceğini kaydetti. “İsrail ile yapılan böylesi bir normalleşmenin, işgal güçlerini, Filistin halkına karşı daha fazla ihlal gerçekleştirmeye teşvik ettiğini” vurgulayan Kanu, İsrail’in Filistin halkının “baş düşmanı” olarak kalmaya devam edeceğini ve İsrail’i Filistin topraklarından çıkarmak için güç toplamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu bir boyun eğmedir

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki de anlaşmaya tepki göstererek, “BAE ile İsrail’in normalleşme anlaşması, BAE’nin Filistin davasına karşı dini, milli ve insani görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor” dedi. İslami Cihad Hareketi ise BAE ile İsrail arasındaki normalleşme için “boyun eğme” ve “teslim olma” ifadesini kullandı. Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, “İsrail’le normalleşme, boyun eğme ve teslim olmadır. Atılan bu adım, çatışmanın gerçeklerini değiştirmeyecek, aksine işgal yönetimini daha da terörist bir yapıya dönüştürecektir.” dedi. İki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan Şihab, anlaşmanın ayrıca, İsrail hükümetini içine düştüğü krizlerden kurtarma amacı taşıdığını ifade etti.

Netanyahu: Gerçek bir barış anlaşması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı. İlhak planına ilişkin Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur” dedi. Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim” ifadelerini kullandı. BAE ile atılan adımı “gerçek bir barış anlaşması” olarak niteleyen İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti.

Etiketler: İsrail, BAE, Filistin
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