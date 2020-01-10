İstanbul Havalimanı’nda pistlerin yönü verimi düşürüyor

İstanbul’a yapılan üçüncü havalimanı, bölgede geçtiğimiz günlerdeki şiddetli rüzgâr yüzünden rötarlı gerçekleşen iniş ve kalkışlar sebebiyle bir kez daha tartışmaların odağında.

Adının açıklanmasını istemeyen deneyimli THY pilotu, “Bölgede hâkim rüzgâr 45 derece çaprazdan, yani kuzeydoğudan geliyor. İstanbul Havalimanı’ndaki dört pist de kuzey-güney istikametinde yapıldı. Oysa pistler, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde yapılmalıydı” dedi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul Havalimanı’nı inşa eden ve işleten İGA şirketinin, bölgede hafriyat çalışmaları başladıktan sonra kendisinden rüzgar analizi istediğini söyledi. Kadıoğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerin yönüyle ilgili hatanın, “daha güvensiz” bir durum oluşturmadığını ancak açıkça verimi düşürdüğünü belirtti.

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