İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın." dedi.

AA

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