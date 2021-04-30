"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

İzmit’te hizmet hatıraları canlandı

30 Nisan 2021, Cuma
Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından organize edilen programda Mehmet Kutlular ile ilgili hizmet hatıraları anlatıldı.

İZMİT YENİ ASYA - AHMET ÇÖKREN
ahmetcokren@yahoo.com

Yeni Asya Medya Grup İzmit Temsilciliği tarafından organize edilen “İzmitli Ağabeyler Mehmet Kutlular ile ilgili hizmet hatıralarını anlatıyor” programı online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Ahmet Cemil Çökren’in yaptığı program, Kasım Cesur’un Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başladı. Ardından merhum Mehmet Kutlular Ağabeyin İhlas Risâlesi’nden okuduğu ders videosu yayınlandı. Ardından ağabeyler hatıralarını anlattı ve hatim duâsı ile sonra erdi. 

Ali Demir: “1983 son baharında yapılan genel seçim sonrası 1984 yılı baharında yapılacak mahalli seçimlere DYP’nin de katılacağı kesinleştikten sonra, gazetemiz Yeni Nesil’de yoğun şekilde DYP haberleri yer almaya başladı. Üstadın içtimaî hayata dair derslerini müzakereli bir şekilde yapıyor olsak da kafamda bazı istifhamlara sebep oldu. Kutlular Abiye mektup yazmak aklıma geldi ve yazdım.

“Seçimlerden önce bana bir mektup geldi. Üzerinde el yazıyla adresim yazılmış. Mektubu merakla açınca “Mehmet Kutlular” imzasını gördüğümde ne yapacağımı ne söyleyeceğimi şaşırdım. Kendi el yazısıyla Kutlular Ağabey cevap yazmış… O seçim dönemi için yayınlanan sarı renkli 4 sayfalık ‘lâhika’yı da içine koymuş ve ilâveten de tatmin olmazsam Trabzon’da rahmetli Ramiz Selçuk Abiyle bu konuyu konuşabileceğimi belirtmişti.

“1980’deki ilk görüşmemde hafızamda kalan “kartal bakışlı sert görünümlü” Kutlular Abi imajı, Cağaloğlu’nda sefertasında evinden getirdiği bir parça yemeğini benimle paylaşınca “vakur ve şefkatli bir Kutlular Abi” imajına dönüştüğü gibi, benim tenkit ihtiva eden mektubuma o yoğunluk içinde cevap yazma nezaketi göstermesi ile benim dünyamda Kutlular Abiye iki sıfat daha yüklenmiş oldu. Nezaket ve tevazu sahibi” Kutlular Ağabey…”

Aziz Özbey: İstanbul Gençlik Teşkilâtını kurmamızda Mehmet Kutlular Ağabey bize hep destek çıktı. Hata ve kusurlarımız olsa da “Olur öyle şeyler” deyip gençleri motive ettiğinden bahsetti.

Erkan Türk: Kutlular Ağabeyin Veysel Karani Hazretlerine benzediğini, Risale-i Nurlar ile tanıştıktan sonra Bediüzzaman hayatta iken Üstadı göremediğini, Hizmet Merkezi programlarında çok emeği geçtiğini söyledi.

Mehmet Çaloğlu: Denizci astsubay olarak gemide bulunduğu yıllarda yaşadığı sıkıntıları Kutlular Ağabeye anlatır, o da çözüm bulurmuş. Meselâ bir keresinde Yeni Asya’yı gemiye almadıklarından bahsettiğı Kutlular Ağabeyin tavsiyesini uyguladığını ve bir süre sonra onlarca Yeni Asya’nın astsubay salonlarında elden ele dolaştığını anlattı. Ordudan ihraç edildiğinde Kutlular Ağabey konuyla ilgili çok ilgilendiğini, özellikle avukat ve savunma konusunda yardımcı olduğunu söyledi. Mehmet Kutlular için dâvâsında ihlâslı, sebatkâr, sadâkatli, birçok fırtınalı halleri bu hasletleri ile aşan bir ağabey olduğunu söyledi.

Rıdvan Ercan: 1968 yılı baharda tanıştığını ilk olarak İstanbul’a Külliyat almak için gittiğinde gördüğünü söyledi. İzmit’te 1975’te Yeni Asya Bürosu açtıklarını ve Türkiye’nin ilk bürolarından sayıldığını söyledi. Kutlular Ağabeyin sefertasından Cağaloğlu’nda çok yemek yediğini söyledi. Ercanın dikkat çektiği bir husus da;  Kutlular Ağabey, Anadolu’dan gelenlerin Üstadın talebeleri için sorduğu sorulara; Zübeyir Ağabeyden aldığı ders gereği “Onlar bizim farklı düşünen ağabeylerimiz” der, lâf söyletmez konuyu kapatırmış.

Son olarak Talip Çiçek 1962-63 yılbaşı gecesi İstanbul’da Mehmet Akay’ın kaldığı dershanede ders esnasında baskın yapıldığını, Kutlular Ağabeyin Sultanahmet Cezaevi’nde Sabahattin Aksakal ve sekiz arkadaşla birlikte kaldığını, bu sırada onunla tanıştığını anlattı:

“Cezaevinde telefon veya açık görüş yok, sadece mektuplaşma şeklinde konuşma oluyor. Bunlardan birini hatıra olarak sakladım.”

Kutlular Ağabeyin Mehmet Fırıncı Ağabeye yazdığı mektup:

“Aziz kardeşim Fırıncı. Satırlarını okudum. Allah razı olsun. Kıymetiniz ve değerinizi mektubunuzdan sonra bir kat daha anladık. Zaten Siz cümle kardeşlerimizin candan yakın alâkalarını bizleri nasıl memnun ettiğini bilemezsiniz. Arkadaşların hepsi Elhamdülillah en az 10 Mehmet Kutlular’dan daha sağlam metindir. Böyle bir kafilenin içinde bulunmak ve hem de Allah (cc), Resulullah (asm) ve Risale-i Nurun caddesinde hak ve hakikat uğrunda mücadele eden bir kafiledir ki, bu kafilenin içinde bulunmak Allah’a (cc) ve Resulünün (asm) yolunda olmak Risale-i Nur Caddesi’nde Hak ve Hakikat uğrunda mücadele eden bir kafiledeki bu âciz için dünyanın en büyük saadetidir. Bize bu büyük nimeti lütfeden Cenab-ı Allah’a binlerle hamd-ü senalar olsun. Rabbimiz cümlemizi hakikî Risale-i Nur şakirtlerinden eylesin. Bu iman hizmetinden son nefesimize kadar ayırmasın. Amin. Ve bu kafilenin içinde bir kapıcı, bir hizmetçi olarak kalmayı nasip eylesin. Bu yeter de artar bile. Allah, hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede cümlemizi daim istihdam edip muzaffer eylesin. Allah’a emanet olun.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf: Dayanacak gücümüz kalmadı

    Filistin'deki seçimler ertelendi

    Ya bağlar güçleniyor, ya da ilişkiler kopuyor

    Türkiye’nin menfaatleri AB’ye üyelikten geçiyor

    Tam kapanma ‘plansız’

    Almanya’da Müslümanların sayısı arttı

    En az nakit desteği bizde

    Buzul Bilimci Ben Marzeion'un endişelendiren uyarılar

    Fransa, e-bildiriye imza atan askerlere yaptırım uygulayacak

    NATO, Afganistan'dan çekiliyor

    Türkiye'de son 24 saat

    Thodex'in kurucusu Özer'in ağabeyi ve kardeşi tutuklandı

    Türkiye genelindeki tam kapanma süreci başladı

    Çocuklar için hazırlanan örnek uygulama

    Kapanmaya rağmen yüzde 70 işe gidecek

    Tam kapanma dönemine ilişkin merak edilenler

    'KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonuna destek olmaya devam edeceğiz'

    Bulgaristan ile Rusya arasında siyasi gerginlik tırmanıyor

    Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak

    'Eski şartlarda resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam: İnce tel Meclis: Kopmaz halat
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şemseddin ÇAKIR

    Hz. İsa’nın (as) inişi ve faaliyetleri
    Süleyman KÖSMENE

    Hastalığı sebebiyle oruç tutamayanlar
    Osman ZENGİN

    Bir Ramazan iftar programı hatırası
    Cevher İLHAN

    Desteksiz “tam kapanma”
    Şükrü BULUT

    Nurcular, yenilikçi ve değişime de açıktırlar…
    Faruk ÇAKIR

    Kapanma günleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.