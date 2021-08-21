Japonya'dan Türkiye'ye mülteci destek kredisi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi için Türkiye'ye 410 milyon dolar kredi yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Japon Dıişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Toshimitsu Motegi arasında İstanbul'da yapılan görüşmede kararlaştırılan kredi desteği ile, Türkiye'de sayıları yaklaşık 4 milyon civarında olan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Mülteci almama politikasıyla bilinen Japonya, 2020'de aldığı 3 bin 936 sığınma başvurusunda sadece 47 başvuruyu olumlu karşıladı.

Türk ve Japon dışişleri bakanlarının görüşmesinde ayrıca Doğu Çin Denizi'ndeki gelişmeler ile Afganistan ve İsrail-Filistin meselesinin ele alındığı bildirildi.