Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağına karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katıldı. Öncelikli gündem yine koronavirüs Toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele oldu. Toplantıda COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alındı. Bakan Koca sunum yaptı İki haftalık süre yeni haftada sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edildi. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakıldı.

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