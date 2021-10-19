Kaç sağlık çalışanı istifa etti?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ilk vak’anın tesbit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde sağlık çalışanlarının yükü gittikçe ağırlaştığına dikkat çekerek, bu süreçte sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için çeşitli düzenlemeler yapılmış olsa da bunların yetersiz kaldığını belirterek, son bir yılda görevinden istifa eden sağlık çalışanı sayısında ciddî artışlar görüldüğüne dikkat çekti.

Çalışma şartlarının ağır olmasının yanında çeşitli baskı ve mobinge maruz kalan sağlık çalışanlarına istifa etmekten başka çıkar yol bırakılmadığını söyleyen Karaduman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar Türkiye genelinde görevinden istifa eden sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Görevinden istifa eden sağlık çalışanlarının içerisindeki doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi sayısı kaçtır? Aşılama yapılmaya başlandığı tarihten bugüne kadar aşı zorunluluğu sebebiyle istifa eden sağlık çalışanı sayısı kaçtır?” Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.