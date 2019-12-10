Kâğıt üzerinde kalmasın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hak ve özgürlüklerin daha geliştirilmesi için Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırladıklarını belirterek, Temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atılacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesinin açılışında konuşma yaptı. Gül, Yargı Reformu Stratejiyle başlayan reform sürecini, iç ve dış paydaşların katkılarıyla yürüteceklerini belirterek, uygulamada ve mevzuatta karşılaşılan sorunları çözmeye devam edeceklerini, insanların ihtiyaçlarına cevap veren, toplumun geleceğine ışık tutan bir hukuk düzenini ve daha iyi işleyen bir yargı sistemini oluşturmayı millete karşı borç bildiklerini kaydetti. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin bu bakış açısıyla hazırlandığına işaret eden Gül, belgenin 2019-2023 yıllarını kapsadığını ve bu dönemin yol haritasını oluşturduğunu, bu süreçte vizyonu da “Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” olarak belirlediklerini anlattı. Gül, belgenin aynı zamanda Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin de bir parçası olduğunu vurgulayarak, ancak bu süreç ne yönde evrilirse evrilsin reform adımlarıyla ülkenin hak ettiği yargı sistemini, daha iyi bir yargısal işleyişi oluşturmakta kararlı olduklarını söyledi.

Demokrasi ancak bu şekilde gelişecek

Belgeyi oluştururken barolarla gazeteci ve aydınlarla sivil toplum kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlarla temasa geçip herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladıklarını dile getiren Gül, Yargı Reformu Stratejisi belgesinde hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni bir insan hakları eylem planının hazırlanmasının da öngörüldüğünü anlattı. Gül, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bütün ülkeler için önde gelen bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Demokrasi ancak bu şekilde gelişecek, bireysel ve toplumsal güven ancak bu şekilde sağlanacaktır. Hak ve hürriyetler alanında şimdiye kadar sağladığımız kazanımları korumak ve bu alanı daha da geliştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz süreçte başta Anayasa ve temel yasalarda olmak üzere çok önemli değişiklikler yapılmıştır” şeklinde konuştu. İstanbul- aa

O karar uygulansa mağduriyetler biter

Gazeteci Çağlar Cilara’nın “10.Köy” isimli Youtube kanalına açıklamalarda bulunan eski hakim Kemal Karanfil mahkemelerin Yargıtay’ın kararlarını dikkate alması gerektiğini belirtti. Hiçbir somut delil olmadan darbeye teşebbüsten tutuklanan Karanfil, “Yargıtayın temmuz ayında verdiği son karar uygulansa bir tane bile mağduriyet kalmaz” diyerek yargıtayın kararını “Yargıtay 09.07.2019 tarihli kararında der ki; ‘örgüte sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir.’ Üye olmak için sakin suç işleme amacın olması gerekir. Nihai amacı devletin anayasal nizamına cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu bilinecek” şeklinde açıkladı. Karanfil sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Bu karar baz alınsa problem kökten çözülür. Mesela cemaate suç işleme amacıyla girmek gerekir. Ve bunu yüzde yüz kanıtlamak gerekir. Örgüte müzahir derneğe üye olmak, sosyal medya hesabında takip ve beğenilerde bulunmak, protesto gösterilerine katılmaktan ibaret eylemler, sempati, iltisak boyutunu aşacak nitelikte olmadığından suç sayılamaz.” İstanbul- Yeni Asya

‘Somut adımlar atılmasını bekliyoruz’

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi’nin açılışında, insan hakları alanında Türkiye’ye destek verme ve iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. Buric, söz konusu eylem planının, Türk hukukundaki bireysel hakların koruma altına alınmasına katkı yapmasını ümit ettiklerini ifade etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger ise insan hakları ve ifade özgürlüğünün AB’nin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, projenin önemine işaret etti. AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Berger, “Türkiye, AB’nin önemli bir ortağı olmaya devam edecektir. Türkiye’nin özellikle göç, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda yapılacak iş birliği ve bu alanlarda gelişme kaydedilmesi son derece önemlidir. Bu proje de son derece önemli. Özellikle temel konularda, insan hakları eylem planı konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Burada atılacak adımların iş birliği köprüsünü de güçlendireceğini düşünüyoruz” diye konuştu. İstanbul - aa

IŞİD üyelerinin ülkelerine iadesi sürüyor

Türkiye, IŞİD terör örgütü üyelerini ülkelerine göndermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, 11 örgüt üyesinin daha Fransa’ya iade edildiği duyuruldu. İade işlemi İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından da açıklandı. Açıklamada “Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, 11 Fransa vatandaşı Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye, şu ana kadar 59 ‘Yabancı terörist savaşçıyı’ ülkelerine gönderdi. İade işlemleri 11 Kasım’da başladı. Bu kişilerden 26’sı Amerika ve Avrupa ülkelerine iade edildi. Türkiye’nin elinde 1200 civarında yabancı savaşçı bulunduğu bunların tamamının ülkelerine gönderileceği ifade ediliyor.