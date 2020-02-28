İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz ar. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi. Öte yandan parti çalışmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Akşener'in programının ardından Ankara'ya hareket ettiği, gelişmeleri parti genel merkezinden takip edeceği öğrenildi. AA

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