Kahve içen mühendis yoğun bakımda

Beyoğlu’nda bir kafede endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı iddia edilen Türk kahvesini içen mühendis Ayben Özçilingir Turtura, entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, içtiği kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırılan vatandaş hakkında "Solunum desteğinden ayrıldı, genel durumu iyiye gidiyor" açıklaması yaptı. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kafeyi mühürledi. Adlî tıp: Zehirlenme kimyasal madde kaynaklı Öte yandan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek can veren Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Adlî Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre öncelikli olarak oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi sonucu vefat ettikleri düşünülüyor. Haber Merkezi

