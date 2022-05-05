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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kamu ihalelerinde iş tersine döndü

05 Mayıs 2022, Perşembe 20:15
Firmalar, yeni zamlardan endişe ettikleri piyasa fiyatları karşısında zarar etmemek için ihalelere yüksek fiyat veriyor. Çok sayıda ihale iptal ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yılın başında tespit edilen birim fiyatlar kamuda yüzlerce ihalenin iptaline neden oldu. Aşırı yükselen inşaat maliyetleri yüzünden kamudan aldıkları işleri bitirmekte zorlanan, büyük çoğunluğu iflas riskiyle karşı karşıya kalan kamu müteahhitleri, yeni açılan ihalelere temkinli yaklaşıyor. Geçmişte, ihaleyi açan kurumun belirlediği yaklaşık bedelin altına inerek işi almaya çalışan müteahhitler son dönemdeki ihalelere ya teşekkür mektubu veriyor ya da yaklaşık bedelin 2-3 katı fiyat teklifi sunuyor. Kurumlar yaklaşık bedelin üzerinde gelen teklifleri değerlemeye alamayınca da ihaleler bir bir iptal ediliyor. İptal edilen işler arasında yol bakım ve onarımından hastane ve okul inşaatlarına kadar halkı yakından ilgilendiren birçok kritik proje bulunuyor.

Çok sayıda ihale iptal ediliyor

Sözcü’de yer alan Erdoğan Süzer’in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2022 yılı için belirlediği temel inşaat malzemeleri birim fiyatları yılın daha üçüncü ayında piyasanın çok gerisine düştü. 13 bin 678 lira ilan edilen demir 16 bin 700 lira, 97 lira yazılan laminant parke 135 liraya ulaştı. Firmalar, yeni zamlardan endişe ettikleri piyasa fiyatları karşısında zarar etmemek için ihalelere yüksek fiyat veriyor. Sonuçta çok sayıda ihale iptal ediliyor. İptal edilen ihaleler arasında yurdun dört bir yanındaki okul, hastane, yol, köprü, kamu hizmet binası, millet bahçesi, yangına müdahale amaçlı orman yolu açılması gibi halkı yakından ilgilendiren kritik projeler de bulunuyor. İhalelerin yapılamaması halinde bozulan karayollarının onarılamayacağı, yeni yol ve köprülerin yapılamayacağı, okul ve hastane açığı oluşacağı ifade ediliyor.

Haber Merkezi

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