Kanal İstanbul'un mevzuatı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un yapımı için ortak mevzuat çalışmasını tamamaladı. Taslağa göre, proje, yap- işlet - devret modeli ile gerçekleşecek.

7 yıl sürmesi beklenen inşaatın maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği belirtiliyor.

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