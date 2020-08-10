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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kanal İstanbul'un mevzuatı tamamlandı

10 Ağustos 2020, Pazartesi 11:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul'un yapımı için ortak mevzuat çalışmasını tamamaladı. Taslağa göre, proje, yap- işlet - devret modeli ile gerçekleşecek.

7 yıl sürmesi beklenen inşaatın maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği belirtiliyor.

Etiketler: Kanal İstanbul, mevzuat
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  • Hüseyin İlhan

    10.8.2020 11:55:39

    Allah akıl fikir ve iz'an,insaf versin.Salgının başında millete 40-50 kuruşluk maskeyi 3 ayda ancak ulaştıranlar,sata sata kamu tesisi,köprü ve yol bırakmıyanlar,itibardan israf olmaz hezeyanıyla milleti mirasyedi gibi yiyip-bitirenler,ülkede çarpık kentleşme ve çürük yapı milyonlarca iken bir depremde mazaallah yüzbinlerce insanın hayatını kaybetme riski varken bu popülist işe girmek ve inat etmek sağlıklı,milletini ve ülkesini seven insanın işi olamaz.

Risale-i Nur Külliyatı

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