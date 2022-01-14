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Kanal İstanbulla Marmara Denizi ölür

14 Ocak 2022, Cuma 21:00
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kanal İstanbul projesi ile, “Marmara Denizi ölecek. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok edilecek” dedi.

Kanal İstanbul pahalı ve zararlı

 

İBB Meclisi’nde, tartışmalı proje Kanal İstanbul için özel oturum gerçekleştirildi. Millet İttifakı adına yapılan konuşmalarda proje yüzünden Marmara Denizi’nin öleceği, tarımın biteceği vurgulanarak öngörülen maliyeti 65 milyar dolar olan kanalın ancak 130 yıl sonra kendini geri ödemeye başlayacağına dikkat çekildi. İBB Meclisi’nin Ocak ayı oturumlarının son birleşimi meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplandı. Sözcü’nün haberine göre son oturumda Kanal İstanbul projesi ile ilgili genel görüşme yapıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Kanal İstanbul doğayı yok ederken ekonomiyi de tüketecek. Gayrimenkul odaklı ekonomik kazanımlara indirgenen bu proje, İstanbul’un çevresel olarak en değerli ve habitat bakımından en zengin bölgelerinden birinde doğanın dozerlerle yok edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir projenin altından ekonomi de doğa da kalkamaz” dedi.

Ormansızlaşmayı daha da arttıracak

Özkan şunları söyledi: “Kanal İstanbul denilen ‘Çılgın Müteahhitlik Projesi’, İstanbul’un rant uğruna sürüklendiği, kitlesel ormansızlaşmayı daha da arttıracak. Kanal İstanbul ile son 50 yılda 27 bin hektar kadar azalan İstanbul ormanları daha da azalacak. Proje bölgesindeki tarım alanlarının yüzde 60’ının inşaata açılacağı tahmin ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi önümüzdeki yıllarda ülkeyi geri dönüşü olmayan bir ekolojik felâkete sürükleyebilir. Kanal İstanbul mevcut iktidarın siyasî kampanyaları sırasında ilân edilmiş, dayatılmış bir projedir. İktidar, bir an önce bu konulara kafa yormayı bırakıp, mevcut kaynaklarını ve enerjisini, ekonomi gibi deprem gibi, pandemi gibi çok daha âcil sorunlara ayırmalı, bu sorunları daha da körükleyecek gereksiz konuları da âcilen rafa kaldırmalıdır.”

Bu kanal İstanbul’un ışığını söndürecek

Kanal İstanbul’un çevrede oluşturacağı tahribatı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi anlattı. Çebi, “Yılda 1.5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı Kanal İstanbul ile devre dışı kalacak. Devasa bir kamu zararı da ortaya çıkacak. Marmara Denizi ölecek. 1.2 milyar metreküp hafriyat kıyı ekosistemini yıkıma uğratacak. Küçükçekmece Gölü’nün çevresi yapılaşmaya açılacak ve yok olacak. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok edilecek” tespitlerinde bulundu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “İstanbul’un özgün dokusu hızlı şekilde kaybolma sürecine girdi. Bu ülkenin akıl dışı projelere ihtiyacı yoktur. Kanal İstanbul 2 milyon nüfuslu bir emlak projesi olarak kurgulandı. Kanal yapılmasa bile bu nüfusun yaşayacağı ‘Yenişehir’ yapılacak. İstanbul 2 milyon ek nüfusun ek sorunları ile karşı karşıya kalacak. Kanal İstanbul bizim için değil bir avuç zengin için yapılmak isteniyor. Bu kanal İstanbul’un ışığını söndürecek” diye konuştu.

Haber Merkezi

 

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