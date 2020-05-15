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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

"Kararları kim alıyor?"

15 Mayıs 2020, Cuma 18:00
Prof. Dr. Kayıhan Pala, pandemi nedeniyle bir karar alınacaksa bu kararın bilimsel ölçütlere göre verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Koca’nın Covid-19 bulaştırıcılık yani reprodüksiyon (R0) katsayısının 1.56 olduğunu açıklamasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgının kontrol altında olmadığı ve normalleşme yerine daha güçlü önlemler gerektiği uyarısı yaptı. DW Türkçe’nin haberine göre, bir virüs taşıyıcısının o virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R0 katsayısının 1’in üzerinde olması enfeksiyon zincirinin kırılmadığı anlamına geliyor. Bu sebeple R0 katsayısı, salgının kontrol altına alınmasında önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

“Tedbirlerin etkinliği belirsiz”

TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eğer R0 değeri sayın Bakan’ın açıkladığı gibi 1.56 ise salgın kontrol altına alınamamıştır demektir” diyor. Pala, bu şartlarda “yeniden açılma”yı tartışmak bir yana, alınan tedbirlerin gözden geçirilerek daha güçlü tedbirlerin alınması gerektiği görüşünde. Pala, “Alınan tedbirlerin ne kadar etkin olduğu konusunda da bir belirsizlik var. Salgınlarla mücadele sırasında tedbir almak kadar önlemin ne kadar etkili olduğunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeniden önlemlere biçim verilmesi büyük önem taşır. Ancak ülkemizde böyle bir sistematik yaklaşım maalesef söz konusu değil” diyor.

Test sayısı azaltılmamalı

TTB, hastalıkta sönümlenme var diye test sayısının azaltılması stratejisini de doğru bulmadıklarını belirtiyor. TTB, en başta sağlık çalışanları ve diğer risk grubundaki çalışanlara test yapılması uygulanmasının da benimsenmediğine dikkat çekiyor. Türkiye’de pandemi yönetimi stratejisinin salgının baskılanması değil etkisinin azaltılması yönünde olduğunu vurgulayan TTB, test sayısının artırılması, doğrulanmış olgular için tek başına PCR testi ile yetinilmemesi,risk grubundakilere test yapılması ve salgının etkisini ortaya koyabilmek için hastalığın toplumsal dağılımına ilişkin verilerin şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısını yineliyor.

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