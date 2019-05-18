Kardeşlik baki olsun

Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, “Ramazan ayında bütün İstanbul’u gezmeye çalışan bir kardeşinizim. Diyorum ki, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim” şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camii Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Ramazanda vatandaşların evlerine ziyarette bulunduğunu anlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan ayında bütün İstanbul’u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki Allah kardeşliğimize ve bir arada oluşumuza asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola, omuz omuza hayat geçirelim. Hem şehrimize ve hem birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. Bir avuç insanın faydalandığı değil, 16 milyon insanın bu şehrin nimetinden faydalandığı bir şehir olsun istiyoruz. Ben bu duygular ve sorumlulukla görev yapmak istiyorum. Her birinizin evlâdını evlât kabul ederek yol yürümek benim için onur olacaktır. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ailelerinizi, yuvalarınızı ailem ve yuvam gibi görüp, onlara hizmet etmeyi, kendime en kutsal duygu olarak kabul ediyorum. Bu kardeşlikle hareket edersek ancak İstanbul, memleket, huzur bulur.”

‘Bütün İstanbul’u gezmeye çalışan bir kardeşinizim’

Dünyanın en güzel şehrinde yaşandığına dikkati çeken İmamoğlu, “Gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri. Peygamberimiz (asm) aynı şekilde bu şehri müjdelemiş ve nasip olmuş, Müslüman kentine dönüşmüş, bizler burada yaşıyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli, bu kentin geleceğini iyi hazırlamalıyız. Ben bu duygularla hareket ediyorum, Allah’ın izniyle tek bir gün de bu duygulardan vazgeçmeyeceğim. Biz, bize gelen vatandaşın karşısında ona hürmet ve ona hizmet eden anlayışa sahibiz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.