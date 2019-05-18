"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Kardeşlik baki olsun

18 Mayıs 2019, Cumartesi 21:45
Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, “Ramazan ayında bütün İstanbul’u gezmeye çalışan bir kardeşinizim. Diyorum ki, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola omuz omuza hayat geçirelim” şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Akşemsettin Camii Konferans Salonunda düzenlenen iftarda, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Ramazanda vatandaşların evlerine ziyarette bulunduğunu anlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan ayında bütün İstanbul’u gezmeye ve sofralarınızı hissetmeye çalışan bir kardeşinizim. Gezdiğim her sofra ve her evde her toplumda diyorum ki Allah kardeşliğimize ve bir arada oluşumuza asla sıkıntı vermesin, kardeşliğimiz baki olsun, kol kola, omuz omuza hayat geçirelim. Hem şehrimize ve hem birbirimize sahip çıkacağız. Bu şehrin mazlumu olsun istemiyoruz. Bir avuç insanın faydalandığı değil, 16 milyon insanın bu şehrin nimetinden faydalandığı bir şehir olsun istiyoruz. Ben bu duygular ve sorumlulukla görev yapmak istiyorum. Her birinizin evlâdını evlât kabul ederek yol yürümek benim için onur olacaktır. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ailelerinizi, yuvalarınızı ailem ve yuvam gibi görüp, onlara hizmet etmeyi, kendime en kutsal duygu olarak kabul ediyorum. Bu kardeşlikle hareket edersek ancak İstanbul, memleket, huzur bulur.”

‘Bütün İstanbul’u gezmeye çalışan bir kardeşinizim’

Dünyanın en güzel şehrinde yaşandığına dikkati çeken İmamoğlu, “Gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri. Peygamberimiz (asm) aynı şekilde bu şehri müjdelemiş ve nasip olmuş, Müslüman kentine dönüşmüş, bizler burada yaşıyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmeli, geçmişine saygı göstermeli, bu kentin geleceğini iyi hazırlamalıyız. Ben bu duygularla hareket ediyorum, Allah’ın izniyle tek bir gün de bu duygulardan vazgeçmeyeceğim. Biz, bize gelen vatandaşın karşısında ona hürmet ve ona hizmet eden anlayışa sahibiz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: imamoğlu
Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    📷

    Karikatürler

    Harflerin bestekârı Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

    İthal ettiğimiz kadarını hastalıktan kaybediyoruz

    Kardeşlik baki olsun

    Çin’e destek ayıbı

    Başörtüsü yasağına karşıyım

    İdlib’de kriz büyüyor

    Hurdada teşvik artışı ekonomiye yarar

    Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

    O plan şimdilik askıda

    Yunan hücumbotu TCG Burgazada korvetini taciz etti

    Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bütün baskılara rağmen...

    Üsküp'ün tarihi camisinde Osmanlı gelenekleri...

    Arama çalışmalarında şehit düşen askerler uğurlanıyor

    Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için karşı karşıya

    "Bu sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak"

    SP’den ‘23 Haziran’ açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 Mayıs ve AKP
    Genel

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Teşekkür” müjdeyi verene olmadı!
    Misbah ERATİLLA

    Suphi Türel ve Bediüzzaman
    Abdurrahim ÖZYURT

    Hastalıkların esas sebebi
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir
    Dursun Ali İnci

    Herkes nefsine sorsun
    Genel

    Bediüzzaman adalet-i mahzaya dikkat çekmiştir
    Sinan Özden

    Ramazanda okumak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.