Kenan Evren’in adı 3 ilçeden kaldırıldı

İzmir’de AKP’li Meclis üyesi Hüsnü Boztepe’nin Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge komisyondan geçti.

Sputnik’teki habere göre Kenan Evren’in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. 12 Eylül’ü hatırlatan Boztepe, “O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye’deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Şu an İzmir’de, darbecilerin ismi kalmamıştır” diye konuştu.

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