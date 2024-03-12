Kentsel dönüşüm yetmez

PROF. NACİ GÖRÜR: “BİZİM BÜTÜN SİYASİLERİMİZİN YAPIŞTIĞI ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA SANKİ YAPI STOKUNU HALLEDERSEK, KENTLERİ DEPREME HAZIRLARIZ’ GİBİ BİR HAVA VERİLİYOR.”

Yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem riski ve yapılması gereken hazırlıklar konusunda İzmir’den uyarılarda bulundu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Bilim Akademisi üyesi Görür, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının vaatlerinin başında gelen kentsel dönüşümle binaların yenilenmesinin depreme karşı yeterli önlem olmadığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan altyapı sıkıntılarını örnek gösteren Görür, “Bizim bütün siyasilerimizin yapıştığı ‘kentsel dönüşüm adı altında sanki yapı stokunu halledersek, kentleri depreme hazırlarız’ gibi bir hava veriliyor” değerlendirmesinde bulundu. “Kentsel dönüşüm sadece yapı stokuyla olur gibi insanlara anlatılıyor. Örneğin; Güneydoğu’da yol yok, köprü yok, kanalizasyon yok, doğru dürüst havalimanı yok, hastalıklar gırla gidiyor, etrafı yılan böcek sarmış, doğru dürüst gıda yok, çevre yok, alabildiğine kirli, molozlar gömülmüş; orada sen diyorsun ki ‘benim binam sağlam.’ Yaşa bakalım yaşayabilirsen” diyen Görür, “Bütün altyapı tarumar olmuş, böyle bir durumda senin yapı stokun sağlam olsa ne olur olmasa ne olur” diye sordu.

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