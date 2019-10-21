Kentsel dönüşümde yeni düzenleme

Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle yapılan sözleşmeler, inşaatın bir yıl içinde başlamaması veya projenin 6 ay durması durumunda bina veya arsa sahipleri tarafından tek taraflı feshedebilecek.

KENTSEL dönüşüm kapsamında müteahhitle yapılan sözleşmelerin bir yıl başlamaması veya 6 ay durması durumunda vatandaşlar müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitle yapılan sözleşmeler, inşaatın bir yıl içinde başlamaması veya projenin 6 ay durması durumunda bina veya arsa sahipleri tarafından tek taraflı feshedebilecek.

İş deneyimi yetkisi şartı

Yönetmeliğe, “Uygulama alanında yürütülecek projelerin yapım işinde 2 Mart tarihli ve 30702 sayılı Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olan müteahhitler görev alabilir maddesi de eklendi. Buna göre, artık dönüşüm yapacak firmada belli bir iş deneyimi yetkisi aranacak. Yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapının yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 10’u kadar teminatın idareye verilmesi mecburi kılındı. Böylece bu kurala uymayan müteahhit ruhsat alamayacak. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Düzenleme vatandaşın mağduriyetini giderici şeyler içeriyor ama alınacak yeni tedbirlerle dönüşüm sayısını da artırabiliriz. Müteahhide başka teşvik hükümleri getirilebilir. Yönetmelik sivil toplumla iş birliği içerisinde hazırlanırsa ve kentsel dönüşümün hızını artıracak olumlu maddeler de eklenirse, dönüşümünün devamı sürdürülebilir kılınır” dedi.