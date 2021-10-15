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15 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Keyfîliğin faturası millete

15 Ekim 2021, Cuma
MB BAŞKAN YARDIMCILARININ 5 AY SONRA YİNE BİR GECEYARISI KARARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ, PİYASALARIN ATEŞİNİ BİR KEZ DAHA YÜKSELTTİ.

MERKEZ BANKASINDAKİ YENİ OPERASYON SONRASI PİYASALAR YİNE ALLAK BULLAK

MUHALEFETTEN YOĞUN TEPKİ VAR

DP Genel Başkanı Uysal: “Akıl yitimi değilse bilinçli bir kötülük ve kriz çıkarma niyetinden başka nedir bu! Sn Erdoğan’ın muhakeme yeteneğini kaybettiği anlaşılıyor.” DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: “Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu.”

ENFLASYON VE KUR RAYINDAN ÇIKTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: “5 ay önce atadığınız kişiyi değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz ve bedelini millet mi ödeyecek?” MB eski Başkanı Durmuş Yılmaz: “Geldiğimiz noktada enflasyon ve kur rayından çıkmıştır.”

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MB’de keyfîliğin faturası da millete

Merkez Bankası’nda gece operasyonuyla başkan yardımcılarının ikisinin görevden alınmasına muhalefetten tepki geldi. Muhalefet faturanın yine millete çıkacağını dillendiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bir geceyarısı operasyonuyla Merkez Bankası’na yine bir müdahale geldi. Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Ancak edilen bu müdahaleye muhalefet sert tepki gösterdi. Beş ay önce atanan Merkez Bankası Başkan yardımcısının görevden alınması ve daha önceki müdahaleler sonucu ekonomi allak bullak olurken, keyfiliğin faturasının yine millete çıkacağını tahmin ekmek zor değil.

Uysal: Akıl yitimi değilse bilinçli bir kötülük 

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, twitter’dan yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nda görevden almalara tepki göstererek, “Akıl yitimi değilse Bilinçli bir kötülük ve kriz çıkarma niyetinden başka nedir bu” diye sordu. Uysal, açıklamasında, “Sayın Erdoğan’ın muhakeme yeteneğini kaybettiği anlaşılıyor; tıbben kontrolden geçirilmeli. Cinnet geçiren birisinin ülkeyi yönetme ehliyetini sorgulamak zorundayız” dedi.

Babacan: MB Başkanlığına da kendisini atasın

DEVA Partisi lideri Babacan, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Merkez Bankası atamalarını eleştirdi. “Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu” diyen Babacan’ın paylaşımı şöyle: “Bağımsız olması gereken bir kurum, tek bir kişinin elinde oyuncak oldu. Önerimi tekrar ediyorum: Sayın Erdoğan, uğraşmayın getir götürle. Varlık Fonu’nda yaptığınız gibi, Merkez Bankası Başkanlığı’na da kendinizi atayın. Gece yarısı kararlarıyla ülkeye zarar vermeye son verin.”

Davutoğlu: Bedelini millet mi ödeyecek?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarının beş ay önce atandığını belirtip, yapılan yeni atamaları eleştirdi. Davutoğlu, “Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın! Beş ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkan yardımcısını değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz ? Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek? Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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