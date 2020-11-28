İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

Kendisi de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç bir akademisyen olan Cihangir İslam, KHK sorununu ve OHAL İşlemleri Komisyonu’nun durumunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru yönelten İslam, “KHK listelerini kim hazırladı?” dedi. OHAL Komisyonu’nun işleyişindeki yavaşlığı ve yaşanan KHK mağduriyetlerini dile getiren Cihangir İslam, “Yaklaşık 6 bin akademisyen ve 1427 idari kadro üniversitelerden halen cevap alabilmiş değil. Bizi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bize bunu açık açık söylemeniz lazım. Birçok arkadaşımıza pasaport dahi vermiyorsunuz. Bunu fiilen engelliyorsunuz. Kendileri çıkıp yurt dışında da iş bulamıyorlar. Açlıkla baş başalar… Akademisyenler dışında çok büyük bir kitle bugün açlık ve yoksullukla baş başa. Halen tatminkâr bir cevap alamıyoruz” ifadelerini kullandı.