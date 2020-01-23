KHK’lıya ev satmak da yasak

İzmir’de KHK ile ihraç edilen F. K. eşinin üzerine kayıtlı daireyi satamıyor.

Bayraklı tapu dairesine giden F. K.’ye, ‘Tapuda risk kararı var’ denildi. Durum böyle olunca F. K.’nin evini satın almak isteyen alıcı da kararından vazgeçti. F. K. yaşadıklarına tepki göstererek, “Ülkede hukuk olmadığı için bunları yaşıyoruz” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hem TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan bu konuda bilgi talebinde bulundu hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi. Gergerlioğlu, Oktay’a verdiği soru önergesinde ‘tapu müdürlüğü sisteminde risk grubunda görülen kişiler kimlerdir’ diye sordu. Gergerlioğlu’nun Oktay’a sorduğu sorular şöyle: “İzmir Ziraat Bankası Çarşı Şubesi’nin Bank Asya’nın ipotekli olan evi ipoteği kaldırmaz gerekçesiyle kalan borcu kapatıp alıcıya kredi vermeyi kabul etmediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Ziraat Bankası’na bu talimat hangi yasa ve kanunlar çerçevesinde verilmiştir?”