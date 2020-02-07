KHK’lıya hac engeli

OHAL döneminde yayımlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen R.Y., 2018 yılında yeşil pasaportunda bulunan tahdit nedeniyle Hacca gidemedi.

Akrabasına verdiği, kendi üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock çıkması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülen R.Y. hakkında takipsizlik kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 155 bin 350 kişinin pasaportuna konulan iptal şerhlerinin kaldırılması ve takipsizlik ile beraat kararı alanların yeniden pasaporta başvurabilmesi üzerine R. Y. ikinci kez Hac kurasına yazıldı. OHAL Komisyonu’ndan hakkındaki kararı da bekleyen öğretmenin ikinci kez çıkan Hacca gidebilmek için Kasım 2019’da yaptığı pasaport başvurusu da hâlâ sonuçlanmadı. Hac ücretini 7 Şubat’a kadar yatırması gereken R. Y. müftülük ile görüştü ve yetkililerden “Paranı yatır. Mart ayına kadar pasaportun çıkmazsa paranı geri alırsın” cevabını aldı. Gazete Duvar’ın haberine göre, R. Y., seyahat ve ibadet özgürlüğünün engellendiğini ifade ederek, “Kendini muhafazakâr olarak kabul eden bir hükümetin ibadeti engelliyor olması insanı yaralıyor” dedi.