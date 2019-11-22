KHK’ya karşı tazminat zaferi

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 25 yıla yakın çalışan ve iki yıl önce, emeklilik süresinin dolmasına bir yıl kala kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Mehrali Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı emekli ikramiyesi dâvâsını kazandı.

Kararın, benzer durumda olan çok sayıda KHK’lıyı ilgilendirdiği ifade edildi. Yılmaz, emeklilik süresi dolmaya bir yıl kala ihraç edildiği için sigortalı bir işe girdi. Yılmaz, prim gün sayısını doldurunca SGK’ya emeklilik işlemleri için başvurdu. Yapılan başvuru sonrası Yılmaz 4 Temmuz 2018 itibariyle emekli oldu. Emeklilik işlemi sonrası Yılmaz’a emekli aylığı bağlandı. Yılmaz, emekli ikramiyesinin ödenmesi için de SGK’ya başvurdu ancak olumsuz cevap aldı. SGK, Yılmaz’ın hizmet birleştirmesi talebini geri çevirdi. Bu karar sonrası Yılmaz konuyu yargıya taşıdı. SGK’ya karşı Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dâvâ açıldı. Dâvâ dilekçesinde, Yılmaz’a emekli ikramiyesinin verilmesi talep edildi. Mahkeme yapılan yargılama sonrası Yılmaz’ın talebini haklı bularak, SGK’nın yaptığı işlemin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

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