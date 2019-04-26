"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2019 CUMA - YIL: 50

'Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanların kabul edilebilir bir tarafı yok'

26 Nisan 2019, Cuma 13:57
Şırnak'ta 2015 yılında jandarma karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: "Kalkan yumruklar, sopalar, araçlara atılan taşlar, kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik açıkça suç oluşturan eylemlerdir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur."

Yarbay Mehmet Alkan, dört yıl önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lıların saldırısında şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde hükümeti eleştiren sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Alkan sonrasında ise Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.

Sözcü gazetesine konuşan Alkan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik bir eylem olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirten Alkan, şunları söyledi:

"Bireylerin, düşünce ve fikir özgürlüğünün yansıması olarak gösteri ve protesto hakkını yasal sınırlar içinde kullanması elbette olağan bir durumdur. Ancak burada barışçıl ve şiddet içermeyen bir protesto değil tamamen şiddet içerikli eylemler söz konusudur. Dolayısıyla olayın basit bir protesto olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Kalkan yumruklar, sopalar, araçlara atılan taşlar kişilerin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik açıkça suç oluşturan eylemlerdir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur."

'ŞEHİTLERİN HESABINI VERECEK OLAN İKTİDARDIR'

Son günlerde muhalefetin terörü desteklediği şeklindeki söylemlere değinen Alkan, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki muhalefet terörü destekliyor. Yahu muhalefetin elinde nasıl bir imkân ve yetenek var ki böyle bir şeyi yapsın, yapabilsin. Kaldı ki teröre ve teröriste destek olmak bana göre vatana ihanettir ve ceza kanununa göre suçtur. O halde muhalefetten bu desteği yapanlar kimlerse haklarında adli işlem yapılması gerekir, yapılmıyorsa yetkililer görevini yapmıyor demektir. Bu söylem iktidarın kendi sorumluluğunu başkalarına atma ve hedef şaşırtmasından başka bir şey değildir. Şehitlerin hesabının sorulması gereken ve o hesabı vermesi gereken ancak ve ancak iktidardır."

'ERDOĞAN'IN ÇELENGİNE ŞİDDET UYGULAYAN İKİ GENÇ TUTUKLANDI'

Kardeşinin cenaze töreninde, Cumhurbaşkanı 'Recep Tayyip Erdoğan'ın çelengine şiddet uygulayan iki gencin tutuklandığını söyleyen Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrendiğim kadarıyla Ankara’daki saldırıda bulunan kişiler şehit yakını değildir. Şehit yakını ise de tepkilerini muhalefete değil iktidara yöneltmeleri gerekir. Ve şehit yakınıysa da bu tepkisini ‘saldırı’ olarak değil ‘düşünce ve fikir açıklaması’ olarak yapması gerekir. Bakınız benim kardeşim Yüzbaşı Ali Alkan, çözüm süreci sırasındaki yanlış politikalar yüzünden 22 Ağustos 2015 tarihinde şehit olduğunda ben bunun hesabını düşünce açıklaması yoluyla sordum. Hiçbir kişiye karşı ne ben ne de başkası şiddet eylemine girdi. Ancak bugünkü durumla ilgili olarak ilginç bir nokta belirtmek isterim ki o törende Erdoğan'ın çelengine şiddet uygulayan iki genç tutuklandı. Görüyorsunuz işte çelenge şiddete tutuklama var ama ana muhalefete saldırıya tutuklama yoktur."

'BEN ŞEHİT KARDEŞİ DEĞİL MİYİM? 'KRAL ÇIPLAK' DEDİM, ARKASINDAYIM'

İktidara 'Hangi suçu işledim?' sorusunu yeniden yönelten Alkan, "Ben düşünce açıklamamdan dolayı, görevdeyken disiplin cezası aldığım gibi daha sonra tam da 22 Ağustos 2016 tarihinde yani Ali'nin birinci yılında imzalanan bir kararla 'terörist' olarak ihraç edildim ve halen terörist olarak, olmayan eylemlerle yargılanıyorum. Ben şehit kardeşi değil miydim? Benim ki patlama değil miydi? Benim buna hakkım yok muydu? Sonra ben ne yaptım, kime şiddet uyguladım, kime hakaret ettim, hangi suçu işledim? Sadece ve sadece doğruları söyledim, 'Kral çıplak’ dedim ve halen dediğimin arkasındayım" diye konuştu.

Etiketler: asker, şehit, iktidar, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 791
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polatlı'da bir asker şehit oldu

    Sudan’daki gösterilerin acı bilançosu: 4 ayda 53 ölü, 734 yaralı

    Hamas'tan 'Ulusal Birlik' çağrısı

    Libya'nın komşuları ateşkes çağrısında bulundu

    Yaptırımlar en çok Türkiye’ye zarar verir

    TCDD'nin tren kazası raporundan: Personele yeterli eğitim verilmemiş

    Sri Lanka saldırılarının planlayıcısı oteldeki patlama sonrası öldü

    Mavi Marmara davası 1 Mayıs'ta UCM'de yapılacak

    'Adaletten bahsedenlere vebalı muamelesi yapılıyor'

    İzmir şehidi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı

    Eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'

    TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Hükümet tarıma odaklanmalı

    'Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanların kabul edilebilir bir tarafı yok'

    'Vergi sistemimiz daha sade bir sisteme dönüştürülebilir'

    'Haberlerde daha duyarlı ve dikkatli bir üslup kullanılmalı'

    ABD'de Demokratlar arasında ön seçim yarışı başlıyor

    CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

    'Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ülkemizin birlik beraberliğine yapılmıştır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İdealist genç!
    Genel

    Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Ülkede ne hukuk kuralı bıraktılar ne de ahlak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devletin bekası adaletle mümkün
    Genel

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa’dan alacağımız dersler
    Genel

    2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapan 41 şüpheliye gözaltı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ölüm ve ötesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk uçuş, ilk pilot, ilk müdür
    Süleyman KÖSMENE

    Methetmek yararlı mı, zararlı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.