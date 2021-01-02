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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

02 Ocak 2021, Cumartesi
CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU, BAŞÖRTÜLÜ HÂKİMİN BAŞÖRTÜSÜ İLE DEĞİL, VERECEĞİ ÂDİL KARARLARLA İLGİLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

BAŞÖRTÜSÜ BİR TERCİH, SAYGI DUYARIM

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP’li Fikri Sağlar’ın başlattığı “başörtülü hakim” tartışmasına tepki göstererek, “Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Yaşam tarzıdır. Peki, benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır” dedi.

BÖYLE BİR AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUM

KILIÇDAROĞLU, “Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisimizde de başörtülü hukukçular var. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum” diye konuştu.

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” dedi. Sağlar'ın sözlerine her kesimden tepki geldi.

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Başörtülü hâkim olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine mensup, eski bakanlardan Fikri Sağlar’a tepki göstererek, başörtülülerin hakim olmasında bir sakınca görmediğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine mensup, eski bakanlardan Fikri Sağlar’ın “Türbanlı bir hâkimin hakkımda sağlıklı bir karar vereceğini düşünmüyorum” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum’ dedi.

Önemli olan adaleti sağlamak

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Sık sık, ‘Türban gündemden kalkmalı, başörtüsü konuşulmamalı’ diyorsunuz. Sayın Fikri Sağlar’ın dün bir yorumu oldu, ‘Türbanlı bir hakimin hakkımda sağlıklı bir karar vereceğini düşünmüyorum’ şeklinde. Siz böyle bir düşünceyi paylaşır mısınız?” sorusu üzerine şunları dile getirdi: “Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir. Başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takıp takmaması ayrı bir şey. O, onun yaşam tarzıdır. Buna benim saygı duymam lâzım. Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisi’mizde de üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız var. Görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum.”

Niye kavga edelim?

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, sosyal medyadan yaptığı “Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur’ diyor 2021 için…” açıklamasını da değerlendirdi. “Biz, hiçbir zaman canileri savunmadık. Terörü de savunmadık” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: “Tam tersine; şiddeti kim hayatının bir parçası olarak kabul ediyorsa, insanları öldürüyorsa, cinayet işliyorsa, bunların tamamına karşıyız. Ama hayatı boyunca, sadece düşüncesini açıkladı diye insanları hapse atarsanız, bu yanlıştır. Dünyanın gidişine terstir. Elbette ki herkesin siyasi görüşü, yaşam tarzı, kimlikleri, inançları farklı olabilir. Biz, bayrağımızın altında huzur içinde; bir arada, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Neden ayrılalım? Niye kavga edelim? Siyasiler bizi kavga ettirmek istiyorlar. Ben, o tuzağa düşmeyeceğim.”

İstanbul - Anka

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