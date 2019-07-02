Kimlikte yeni uygulama başlıyor

Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkân sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başladığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından, e-Doğum Kimlik Belgesi alma işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık olarak sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için yeni bir uygulamanın daha hayata geçirildiğini belirtti. Uygulama hakkında bilgi veren Koca, “Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale’de pilot olarak başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderiliyor.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, uygulama ile vatandaşın kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlanması amacında olduklarına değinerek, “İçişleri Bakanlığımız ile yürüttüğümüz bu çalışmayı bir yıl içinde tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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