"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Kimse seslerini duymadı

27 Nisan 2021, Salı
Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde teknelerinin batmasıyla Akdeniz’de vefat eden 130 mülteci için “acı çektiğini” belirterek, bunun insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü Libya’nın Trablus şehrinin güney doğusu açıklarında 130 kişiyi taşıyan bir mülteci teknesi batmış sığınmacıların ise Çarşamba gününden beri imdat çağrısı yaptığı ortaya çıkmıştı. Papa Francis Vatikan’da St. Peter’s Maydanı’nda Pazar ayini sonrası yaptığı konuşmasında Akdeniz’de yaşanan faciadan dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, “130 mülteci denizde boğularak öldü. İtiraf etmeliyim ki çok acı çekiyorum. Bu çaresiz insanlar iki gün boyunca yardım çağrısında bulundu, ancak kimse onların sesini duymadı.” diye konuştu. Bunun insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu ifade eden Papa, “Şimdi bu ölen kerdeşlerimiz için duâ edelim. Bu yaşanan trajedi sebebiyle kendimizi sorgulamak zorundayız.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Cuma günü uluslar arası yardım örgütü SOS Mediterranee, Akdeniz’de 130 sığınmacıyı taşıyan botun Libya açıklarında dün akşam battığını duyurmuş, yapılan aramalarda 10 sığınmacının cesedine ulaşılmıştı.

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak acıların ilacı hukuk ve demokrasi

    Bakanlıktan 'Tam Kapanma' genelgesi yayınlandı

    Hakaretle düşünceler çürütülemez

    Basın kartları için bir soru önergesi daha

    Kimse seslerini duymadı

    Pandemiden en çok gençlerin psikolojisi etkilendi

    Osmanlı’da kimse Hıristiyan azınlıklara dokunmadı

    İtalya genelinde salgın tedbirleri gevşetildi

    Küresel salgında dünya genelinden son gelişmeler

    Haftalık vaka sayıları açıklandı

    29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanma kararı

    “Suriyeli mültecilerin aşıya erişim sorunu var”

    ABD'de bir camiye İslamofobik saldırı

    Kabine toplantısı sona erdi

    Filistinli liderler milletvekili seçimlerini görüşecek

    1,5 milyon kişi geldi

    Türkiye'den Hindistan'a salgın nedeniyle yardım teklifi

    65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak
    📷

    İspanya'daki son İslam toprağında Ramazan heyecanı: "Şehri o söz kuşatmış gibi''

    DTÖ'den 'yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlıktan 'Tam Kapanma' genelgesi yayınlandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ermeni meselesi
    Ahmet BATTAL

    Zulmün oyunu: Satranç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yazıktır, günahtır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Abdülhamid düşerken…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ortak acıların ilacı hukuk ve demokrasi
    Cevher İLHAN

    AB projesi de askıda…
    Osman ZENGİN

    Şükür, Ramazan’ımızın yarısı bitti...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.