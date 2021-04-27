Kimse seslerini duymadı

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde teknelerinin batmasıyla Akdeniz’de vefat eden 130 mülteci için “acı çektiğini” belirterek, bunun insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Cuma günü Libya’nın Trablus şehrinin güney doğusu açıklarında 130 kişiyi taşıyan bir mülteci teknesi batmış sığınmacıların ise Çarşamba gününden beri imdat çağrısı yaptığı ortaya çıkmıştı. Papa Francis Vatikan’da St. Peter’s Maydanı’nda Pazar ayini sonrası yaptığı konuşmasında Akdeniz’de yaşanan faciadan dolayı derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, “130 mülteci denizde boğularak öldü. İtiraf etmeliyim ki çok acı çekiyorum. Bu çaresiz insanlar iki gün boyunca yardım çağrısında bulundu, ancak kimse onların sesini duymadı.” diye konuştu. Bunun insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu ifade eden Papa, “Şimdi bu ölen kerdeşlerimiz için duâ edelim. Bu yaşanan trajedi sebebiyle kendimizi sorgulamak zorundayız.” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Cuma günü uluslar arası yardım örgütü SOS Mediterranee, Akdeniz’de 130 sığınmacıyı taşıyan botun Libya açıklarında dün akşam battığını duyurmuş, yapılan aramalarda 10 sığınmacının cesedine ulaşılmıştı.

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