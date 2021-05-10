Kınamak yetmez İsrail'i durdurun

Bayram öncesi yine azgınlaşan İsrail barbarlığına karşı her yerden “kınama ” açıklamaları geliyor. Ama asıl yapılması gereken, bu vahşeti kesin olarak durduracak etkili politikalar uygulanması.

GADDARLIĞI DURDURMAK İÇİN

İki yıl içinde yapılan 4. seçim sonrasında da hükümeti kuramayan Netanyahu Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yoğunlaşan tahrik, taciz ve tazyik politikalarına hız verirken, dünyanın her yerinden gelen kınama mesajları bu gaddarlığı durdurmakta etkili olamıyor.

BİRLİK VE ORTAK STRATEJİ ŞART

Bu vahşeti durdurmak için Filistinlilerin ve İslâm âleminin birlik olup sağduyu ve vicdan sahibi İsrailliler, Hıristiyanlar ve Batı ülkeleri başta olmak üzere dış dünyada insanî değerlerden yana olan kesimlerle ortak stratejiler geliştirip uygulamaları gerekiyor.

DİNİ MEKANLARA SAYGI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dinî mekânlara saygı duyulması çağrısı yaptı. Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan çatışmalarda yaralananların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu. İnsanların dinî ibadetlerini ve geleneklerini korkusuzca, barış ve güvenlikli bir şekilde yerine getirme hakkı olduğunu vurgulayan Moratinos, Doğu Kudüs’teki kutsal mekânlara saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. İsrail polisi, Cumartesi akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi dolayısıyla 205 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

GERGİNLİK SÜRÜYOR

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan olaylarda 80 kişinin daha yaralandığı belirtildi. The Guardian’da yer alan habere göre, Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada Mescid-i Aksa çevresinde çıkan olayların son gününde biri 1 yaşında bir bebek olmak üzere 80 kişi yaralandı. İsrail polisi, bir polis memurunun yaralandığını duyurdu. Mescid-i Aksa çevresinde dün, 90 bine yakın kişinin toplandığı belirtildi. Kudüs’te gerilimi, Filistinlilerin İsrail yönetiminin Ramazan ayında kendilerine baskı uyguladığını söylemesiyle tırmanmıştı. İsrail’de mahkemenin gelecek haftalarda birçok Filistinliyi evini terk etmek zorunda bırakma ihtimali olan bir dâvâyı da karara bağlayacak olması gerilimi tırmandırdı. Cuma günü Mescid-i Aksa’nın etrafında on binlerce Filistinli çevrelerinde yoğun güvenlik tedbiriyle Cuma namazı için toplandı. Akşam saatlerinde polis ve Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan diğer olaylarla birlikte toplamda 205 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.