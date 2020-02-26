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26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kırkıncı ve Özdemir’i rahmetle anıyoruz

26 Şubat 2020, Çarşamba 00:10
Aynı yıl peş peşe vefat eden Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hoca ile Said Özdemir’i vefatlarının 4. yılında rahmetle anıyoruz.

24 Şubat 2016’da Hakk’ın rahmetinde kavuşan Mehmet Kırkıncı Hoca’nın ardından, 26 Şubat 2016’da Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Said Özdemir Ağabey vefat etmişti.

Vefatlarının 4. Sene-i devriyesinden kendilerine rahmet duâlarını gönderiyoruz.

“Evlerinizi medreseye çevirin”

Risale-i Nur hizmetkârlarından, saff-ı evvel ağabeylerden, kıymetli din âlimi Mehmet Kırkıncı Ağabey, 88 yaşında vefat etmiştir. 1928 yılında, Erzurum merkeze bağlı Güllüce Köyü’nde dünyaya geldi. Uzun yıllar ilim tahsilinde bulundu. 1955 yılında Bediüzzaman Said Nursî ile Isparta’da tanıştı. Daha sonra Üstad Bediüzzaman’ın “evlerinizi medrese yapın” tavsiyesiyle Karanlık Kümbetin yanındaki evini medreseye çevirdi. Erzurum’da Risale-i Nur ve Arapça’nın yanı sıra İslâmî ilimlerle ilgili dersler verdi. Kaleme aldığı eserler arasında ‘Kader Nedir?’ adlı eseri kader mefhumuna getirdiği güçlü ve muteber açıklama ile ilim çevrelerince takdir toplamış ve okurları büyük teveccüh göstermiştir.

“Uhuvvet, muhabbet, ittihad ve tesanüddür”

Risale-i Nur’da Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “Tillolu Said” olarak belirttiği Said Özdemir Ağabey, 1930 Tillo doğumludur. 1938’den itibaren Ankara merkezinde Risale-i Nur hizmetlerine devam eden Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “Ankara gezici vaiz”liği ve muhtelif vazifeler yapmış ve emekli olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri’ni ilk defa 1950’de Isparta’da, şimdi müze olan evinde ziyaret etmiştir. 1952’de Atıf Ural, Mustafa Türkmenoğlu, Mehmet Birinci gibi Nur Talebeleriyle birlikte, Üstad Bediüzzaman’ın emriyle Sözler’in Latin harfleriyle basımını gerçekleştirmişlerdir. Said Özdemir, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’yle son görüşmesinde kendisine şöyle dediğini nakletmiştir: “Kardeşim, hizmeti düşünmeyin; Cenab-ı Hak hizmeti en muhalife de yaptırır. Sizin düşüneceğiniz; uhuvvet, muhabbet, ittihad ve tesanüddür.”

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