Kızılay soruları cevapsız

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 20 Eylül 2019’da verdiği, “Kızılay’a yapılan bağışların, başka vakıflara nakit olarak dağıtıldığı doğru mudur?” soru önergesine 4 aydır cevap verilmediğini söyledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un 20 Eylül 2019’da verdiği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a soru önergesinde, “Kızılay’ın; Kızılay’a yapılan bağışları, başka vakıflara nakit olarak dağıttığı doğru mudur? Başka vakıflara yapılan yardımlar hangi gerekçe ile neden yapılmaktadır? Bir insani yardım hizmetinde bulunan bir kurum olan Kızılay’ın gerçek görevini yapması ve israfların önlenmesi için, yöneticilerine yönelik gerekli soruşturma/kovuşturma yapacak mısınız?” sorularını sorduğunu ancak cevaplanmadığını belirtti.

Kurumun siyasallaştırılması doğru mu?

Koncuk, soru önergesinde “Tüm bu şaibeler ortada iken son günlerde basında yer alan Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık katıldığı bir televizyon programında “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka. Farkı şudur, devlet size yasal olarak bir imtiyaz tanıyor” şeklindeki açıklamasının görsel basında yer aldığı bildirerek, “Kamu hazinesine gitmesi gereken para neden Ensar Vakfı’na gidiyor ve bu operasyona neden Kızılay Derneği paravan yapılıyor? Başkent Gaz tarafından yapılan bağışın, Kızılay üzerinden, Ensar Vakfı’na gönderilmesinin Kızılay’a olan güvene zarar vereceğini düşünmekte misiniz? Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Andımızla dalga geçmesi, Türklüğü aşağılayıcı bir karikatürü paylaşması, toplumda büyük infial yaratmıştır. Herkese, her görüşe saygı duyması gereken bir kurumun, Kurum Başkanı eliyle siyasallaştırılması doğru mudur? Kerem Kınık’ın, Kızılay Başkanı olarak devam etmesinin kuruma zarar vereceğini düşünüyor musunuz?” diye sordu.

HABER: ADNAN SOLMAZ