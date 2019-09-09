Kızıltepe JİTEM davası zaman aşımına uğradı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992 ile 1996 yılları arasında 22 kişinin kaybedilmesine ilişkin açılan Kızıltepe JİTEM davasında karar açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan 4'ü asker 5'i korucu 9 kişinin yargılandığı davada tasarlayarak öldürme suçlamasının zaman aşımından düşmesine karar verdi. Sanıklar, örgüt yöneticiliği ve üyeliği suçundan beraat etti. 2014'te iddianamesi hazırlanmıştı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ile İsmet Kandemir'in yargılandığı davanın iddianamesi 20 Temmuz 2014'te tamamlanmıştı. Kızıltepe'de 1992 - 1996 yılları arasında şu isimler kaybedilmişti: Abdulvehap Yiğit, Süleyman Ünal, Mehmet Nuri Yiğit, Tacettin Yiğit, Zübeyir Birlik, Abdulbaki Birlik, Kemal Birlik, Zeki Alabalık, Menduh Demir, Nurettin Yalçınkaya, Necat (Şemsettin) Yalçınkaya, Mehmet Emin Abak, Hıdır Öztürk, Abdulvahap Ateş, Mahmut Abak, Yusuf Tunç, Şeyhmus Kaban, İzzettin Yiğit, Yusuf Çakar, Abdurrahman Öztürk, Mehmet Ali Yiğit ve Abdulbaki Yiğit Savcılık mütalaasında beraat istemişti 3 Mart 2015'te ilk duruşması görülen ve bugünkü 18. duruşmada kararın çıktığı davanın bir önceki duruşmasında savcılık mütalaasında tüm sanıkların beraatı istenmişti. Mahkeme, savcılık mütalaasına uyarak beraat kararı verdi.

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