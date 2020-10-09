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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Koca: Ülke genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

09 Ekim 2020, Cuma 19:04
Sağlık Bakanı Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur.  Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler." diye konuştu.

 

AA

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