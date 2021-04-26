Kocaeli Valisi gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede yapacakları hane ziyaretlerini Başiskele ilçesinde gerçekleştirdiler.

Vali Yavuz, 2004 yılında Siverek Kaymakamı iken iftardan sonra gece karanlığında “Gönülden Gönüle” bir yol bulmak için çıktığı bu yolda eşi ile birlikte 86.000 aileyi ziyaret ederek kimi doktor, mühendis, kimilerini öğretmen yaptığını, kimilerinin evini tamir ettirdiğini, ev eşyaları aldıkları ancak bunu sadece devlet imkânlarını değil hayırseverlerin katkısını kullanarak, ulaşamadıkları her bir insanın kendileri için bir kayıp olduğunu belirterek kimsesizlerin kimi olmak için çaba sarf ettiğini belirterek millete hizmet etme lütfunu bahşeden Cenab-ı Allah’a şük- rettiğini belirtti. HABER: ALİ DÖNMEZ - KOCAELİ

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