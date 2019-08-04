"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Korku duvarlarını yıktık

04 Ağustos 2019, Pazar
İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Meral Akşener, “Cesaret bulaşıcıdır. Biz, korku duvarlarını yıktık. Biz, sönen umutları yeniden alevlendirdik” dedi.

İYİ Parti’nin, “Bugün geleceğin ilk günü” temasıyla gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı. Dün sabah saatlerinden itibaren delegelerin ve misafirlerin gelmeye başladığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne, Genel Başkan Meral Akşener saat 11.00’de giriş yaptı. “Hapisse hapis, ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider” anonsuyla salona giren Akşener, partilileri selâmladı. Genel Başkan Meral Akşener, kongrede yaptığı konuşmada “Cesaret bulaşıcıdır. Biz, korku duvarlarını yıktık. Biz, sönen umutları yeniden alevlendirdik. Kadını erkeği, genci yaşlısı, bu umut sayesinde sandıklara koştu. Milletimiz bu umut sayesinde, şımarık iktidarın kulağını çekti. Biz bu umudun mimarlarıyız” dedi. Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Basiretsiz ve savurgan bir yönetim anlayışı

Türkiye darlık çekecek bir ülke değildir. En verimli topraklar üzerinde, yeraltı kaynakları zengin, genç, üretken bir ülkedir. Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor. Sayın Erdoğan’ın ve koskoca devlet hazinesini teslim ettiği damadının, günü kurtarmaya yönelik açıklamalarına bakmayın. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkeyi, Merkez Bankası’nın “İhtiyat Akçesi”ne muhtaç hale getiren, işte o basiretsiz, savurgan yönetim anlayışıdır.

Saraya kapanmış bir iktidarın, milleti duyması mümkün değil

Biz genciyle yaşlısıyla, aziz milletimizin her bir ferdini dinliyoruz. Sokakta, işyerinde, kahvede, otobüste, dolmuşta, vatandaşlarımız dertlerini söylüyor, çare bekliyor. Ama duymuyorlar… Saraya kapanmış bir iktidarın, milleti duyması mümkün değil. Onca zenginlik arasında, bu ülkede yokluk olmasına, açlık olmasına isyan ediyorum. İsyan ediyorum kardeşim, isyan. Bu potansiyeli harekete geçiremeyen, bizleri yokluğa mahkûm edenlere, isyan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların emanetine ihanet edenlere, isyan ediyorum. İş bulamadığı için evine hüzün çöken, ekonomik sebeplerle dağılan aileleri gördükçe, isyan ediyorum. Tam 17 yıldır “en iyisi bu” diye kendini pazarlayan bu iktidara, isyan ediyorum. Avrupa’nın en zengin ülkesi olmamız gerekirken, kişi başı millî gelirde en fakir ülkesi olmamız nasıl bir başarıdır? Her dört gençten biri işsizse, bu nasıl başarıdır?

Milletimiz olan bitenin farkında

Omuzlarına fatura yüklenen milletimizin, siyasî faturayı da sorumlulara kesmesi için, yılmadan çalışacağız. İlk fatura 23 Haziran’da yola çıktı. 23 Haziran sonuçları göstermiştir ki, milletimiz olan bitenin farkında. Bu işin dönüşü yok. Türkiye 17 yıllık kâbustan uyanıyor. Türkiye’nin İYİ ve cesur insanları iktidara yürüyor… Hz. Ali’nin sözlerine kulak verin: “Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.” Türk milleti tarihi boyunca, savaş kaybetmiştir, toprak kaybetmiştir, can kaybetmiştir. Ama onurunu asla kaybetmemiştir. O onuru ayakta tutan da, haksızlık ve adaletsizlik karşısında eğilmeyişidir. Akarsularımızı daha fazla kirlettirmeyeceğiz. Ormanlarımızı daha fazla talan ettirmeyeceğiz. Meralarımıza daha fazla beton diktirmeyeceğiz. Çiftçimizi daha fazla küstürmeyeceğiz.

 

Etiketler: Türkiye, İYİ Parti, Meral Akşener, siyaset
Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korku duvarlarını yıktık

    İndirim aldatmacası

    İstanbul-İzmir otoyolu yarın açılıyor

    Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı

    'Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz'

    Moskova'daki protestolarda 600 kişi gözaltına alındı: Bunlardan 4'ü çocuk

    Türkiye ile köprüler atılmasın

    Irak'ta Saddam döneminden kalma toplu mezar bulundu

    Endonezya 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı

    ABD, Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmeyi planlıyor

    Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz

    Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı: Bu kilise İstanbul için bir zenginlik

    Suriye'nin Bab ilçesinde 1 ton patlayıcı ele geçirildi

    Mardin şehidi Muhammed Ata Kıratlı Elazığ'da dualarla ebediyete uğurlandı

    Hakkari valisinden Vedat Ekinci'nin ailesine taziye ziyareti

    'Türkiye yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor'

    S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti

    Türkiye yılın ilk altı ayında altına 52 milyar lira yatırdı

    Cevad Zarif, Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a davet edildi iddiası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahiyat öğrencileri ve cemaatler
    Genel

    Korku duvarlarını yıktık
    Atilla YILMAZ

    Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödündür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İndirim aldatmacası
    Mehmet KARA

    S-400-F-35 / ŞİÖ-AB denklemi
    Adnan NACİR

    Her gün yeni bir vergi...
    Feyzullah ERGÜN

    Cennet ağaçlarından: Helile
    Cevat ÇAKIR

    Marangoz Ahmet, Mehmet Feyzi, Ceylan...
    Faruk ÇAKIR

    Çiftçiye kim destek verecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.