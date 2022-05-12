KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta 'küçük düşürücü' puanlarla elenen gençlerin geleceği çalınıyor.

KEYFİ VE SİYASî TERCİHLER

KPSS’de en yüksek puanları aldıkları halde mülâkatta elenenlerin sayısı hızla artarken, KPSS’yi anlamsız kılıp atamaları keyfî, siyasî, ayrımcı ve kayırmacı tercihlere bağlayan bu durum yoğun tartışma ve itirazlara yol açıyor.

YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

Öğretmen atamalarında da yoğun eleştiri alan uygulama ile son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alırken, mülâkat sonucunu gören çok sayıda aday yine hayal kırıklığı yaşadı.

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Mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

Mülakat sistemi bu kez de Aile Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımında can yaktı. Yüksek KPSS puanlı adaylar düşük mülakat puanı sebebiyle elendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli pozisyonlara 4 bin 175 personel aldı. Alımla ilgili yapılan mülakat sonuçları ise geçtiğimiz hafta açıklandı. Mülakat sonucunu gören çok sayıda aday yine hayal kırıklığı yaşadı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan çok sayıda aday mülakat puanlarının düşük tutulması nedeniyle bu işlere yerleşemedi. Mülakatla elenen çok sayıda aday, sınav sonuçlarını Independent Türkçe ile paylaştı. Sınav sonuçlarına göre KPSS’den 86,9 puan alan ve genel sıralamada 21. olan adayın, mülakatta 51 puan alarak elendiği görülüyor. Bir başka adayın KPSS puanı 85,4’ken mülakatta kendisine verilen puan ise 52,6’da kaldı. 87,4 KPSS puanına sahip başka bir adayın mülakat puanı ise 50,8’di. Kendilerini “mülakat mağdurları” olarak nitelendirenlerin yaptığı ortak açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çeşitli pozisyonlarına başvuran adaylar mülakata girmiş, mülakatta gereken özveri ve ciddiyeti sağlamalarına rağmen adaylara büyük haksızlık yapılmıştır” denildi.

Derhal iptal edilmeli

KPSS puanları ile ilk sıralarda mülakata giren adaylara, soruların tamamına cevap vermelerine rağmen 47, 48, 49, 50 gibi “küçük düşürücü” puanlar verildiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “Puanı mülakat sıralamasında sınırda yeten kişiler ise çok yüksek puanlar alarak atanmaya hak kazanmıştır. Bu adaletsizlikle beraber görmezden gelinen yüzlerce gencin emekleri ve KPSS’den almış oldukları yüksek puanları 2022 KPSS sınavına az bir süre kalmışken geçersiz sayılacaktır. Adayların aldıkları sonuçlara bakılırsa ne KPSS puanları ne de mülakatta gösterdikleri çaba baz alınmıştır. Bakanlık, mülakat sonuçlarını değerlendirirken açık bir şekilde liyakate uymamıştır. Liyakate uygun ve adil bir alımın yapılması için mülakatta usulsüz şekilde verilen puanlar derhal iptal edilmeli, adayların aylarca verdiği emeklerinin karşılığında aldıkları yüksek puanların heba olmaması için merkezi alım yapmalıdır.”

Haber Merkezi