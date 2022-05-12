"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

12 Mayıs 2022, Perşembe 02:18
KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta 'küçük düşürücü' puanlarla elenen gençlerin geleceği çalınıyor.

KEYFİ VE SİYASî TERCİHLER

KPSS’de en yüksek puanları aldıkları halde mülâkatta elenenlerin sayısı hızla artarken, KPSS’yi anlamsız kılıp atamaları keyfî, siyasî, ayrımcı ve kayırmacı tercihlere bağlayan bu durum yoğun tartışma ve itirazlara yol açıyor.

YİNE HAYAL KIRIKLIĞI

Öğretmen atamalarında da yoğun eleştiri alan uygulama ile son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alırken, mülâkat sonucunu gören çok sayıda aday yine hayal kırıklığı yaşadı.

***

Mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

Mülakat sistemi bu kez de Aile Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımında can yaktı. Yüksek KPSS puanlı adaylar düşük mülakat puanı sebebiyle elendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli pozisyonlara 4 bin 175 personel aldı. Alımla ilgili yapılan mülakat sonuçları ise geçtiğimiz hafta açıklandı. Mülakat sonucunu gören çok sayıda aday yine hayal kırıklığı yaşadı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan çok sayıda aday mülakat puanlarının düşük tutulması nedeniyle bu işlere yerleşemedi. Mülakatla elenen çok sayıda aday, sınav sonuçlarını Independent Türkçe ile paylaştı. Sınav sonuçlarına göre KPSS’den 86,9 puan alan ve genel sıralamada 21. olan adayın, mülakatta 51 puan alarak elendiği görülüyor. Bir başka adayın KPSS puanı 85,4’ken mülakatta kendisine verilen puan ise 52,6’da kaldı. 87,4 KPSS puanına sahip başka bir adayın mülakat puanı ise 50,8’di. Kendilerini “mülakat mağdurları” olarak nitelendirenlerin yaptığı ortak açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çeşitli pozisyonlarına başvuran adaylar mülakata girmiş, mülakatta gereken özveri ve ciddiyeti sağlamalarına rağmen adaylara büyük haksızlık yapılmıştır” denildi.

Derhal iptal edilmeli

KPSS puanları ile ilk sıralarda mülakata giren adaylara, soruların tamamına cevap vermelerine rağmen 47, 48, 49, 50 gibi “küçük düşürücü” puanlar verildiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: “Puanı mülakat sıralamasında sınırda yeten kişiler ise çok yüksek puanlar alarak atanmaya hak kazanmıştır. Bu adaletsizlikle beraber görmezden gelinen yüzlerce gencin emekleri ve KPSS’den almış oldukları yüksek puanları 2022 KPSS sınavına az bir süre kalmışken geçersiz sayılacaktır. Adayların aldıkları sonuçlara bakılırsa ne KPSS puanları ne de mülakatta gösterdikleri çaba baz alınmıştır. Bakanlık, mülakat sonuçlarını değerlendirirken açık bir şekilde liyakate uymamıştır. Liyakate uygun ve adil bir alımın yapılması için mülakatta usulsüz şekilde verilen puanlar derhal iptal edilmeli, adayların aylarca verdiği emeklerinin karşılığında aldıkları yüksek puanların heba olmaması için merkezi alım yapmalıdır.”

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS hikaye, mülâkat bahane, kayırmacılık şahane

    Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi

    Cadı avıyla değil, akılla çözülür

    Kredi, yükselen ev fiyatlarına çare değil

    40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar

    Suriye’deki krize çözüm çağrısı

    Mahpus sayısında Avrupa birincisiyiz

    RTÜK iktidar adına ceza dağıtmasın

    İnşaat maliyeti ikiye katlandı

    İktidar kendi menfaatini önceliyor

    Asıl rekoru ithalât kırıyor

    Zengin ev alacak, faturayı fakir ödeyecek

    Dolar yine çıkışta

    Küba’da ölü sayısı 43’e yükseldi - Kan bağışı çağrısı yapıldı

    Al-Jazeera’nın muhabiri İsrail askerleri tarafından öldürüldü

    Tezhip ve minyatür sergisi

    Kabahat Suriyelide değil, hükümette

    Hürriyet ve adalet diye geldiler, zulüm ve istibdat getirdiler

    İsrail, Belçikalı bakanın Gazze’ye girişine izin vermedi

    Guterres: Bu anlamsız savaş sonlandırılmalı

    En Çok Okunanlar

    Mikail YAPRAK

    Mehmed’in gidişi... Gidiş o gidiş!...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme karşı ortak tavır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    40 bine alıp, 1 milyon TL’ye sattılar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahrarları da tanıyalım
    Genel

    Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ahlâkı ne demektir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Baharla gelen rehaveti nasıl atlatabiliriz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kredi, yükselen ev fiyatlarına çare değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.