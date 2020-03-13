Krizde petrol savaşı

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi Dr. Altay Atlı, “Petrol savaşları ve koronavirüsün gölgesinde küresel ekonomi” başlıklı bir analiz kaleme aldı.

Atlı analizinde şunlara dikkat çekti: “Suudi Arabistan ile Rusya arasında patlak veren fiyat savaşları, küresel bir pandemi yaşanan bir döneme denk geldi. Koronavirüs, enerji piyasalarında hem arz hem de talep tarafını derinden etkiledi. Arzın kısılıp kısılmaması tartışılırken, yakın bir gelecekte salgının yaygınlaşması halinde üretimin mecburen durdurulması gibi bir durumla da karşılaşılabilir. Enerji arzı ciddi bir tehdit altında olduğu gibi talep tarafında bir şok durumu yaşanıyor. Petrolde fiyat savaşları giderek uzarsa önce Suudi Arabistan, hemen ardından da Rusya ciddî bir şekilde zarar görmeye başlayacak. Irak, İran, Libya gibi daha küçük üreticilerin ise bu ülkeler kadar dayanamayacaklarını tahmin etmek güç değil. Portekizli eski bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Bruno Maçães’in ifadesiyle “Bir tünele giriyoruz ve bu tünelin öbür ucunda çok farklı bir dünya olacak.”