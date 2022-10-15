Krizler sadece ekonomi ile açıklanamaz

İslam İktisadı Atölyeleri Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, “İktisadi krizler sadece iktisat ve ekonomi ile açıklanmaz. Bu krizlerin hem siyasi ve sosyal nedenleri bulunmakta” diye konuştu.

İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından organize edilen “10. İslam İktisadı Atölyesi” başladı. Krizlere “insan merkezli” çözümler sunmayı hedefleyen ve her yıl alanında yetkin araştırmacıların belirlenen konuyu farklı bakış açılarıyla derinlemesine ele almasını sağlayan atölye, bu sene “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığıyla düzenleniyor. 10. İslam İktisadı Atölyesi’nin açılış etkinliği, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye’de pek çok programın devamsızlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde İslam İktisadı Atölyesi’nin 10’uncusunu düzenlediklerini, salgın sürecinde dahi programı yüz yüze devam ettirdiklerini söyledi. “Büyük bir kazanım olabilir” İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, makro ekonomik araçlarla borç ödeyebilme sisteminin sürdürülebilirliği üzerine kurulu olan bir dünya ekonomisi sisteminin hızla aşağıdan yukarıya gelen dalgalara karşı dayanıksızlaştığını ve krizlerle baş edemez hale geldiğini söyledi. İslam İktisadı Atölyeleri Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, geçen yılki atölyeden sonra iktisadi krizler konusunu ele almaya karar verdiklerini aktardı. Her geçen gün dünyada krizlerin daha da arttığını gördüklerini dile getiren Kızılkaya, “İktisadi krizler sadece iktisat ve ekonomi ile açıklanmaz. Bu krizlerin hem siyasi ve sosyal nedenleri hem de sonuçları itibarıyla siyasi ve sosyal etkileri bulunmakta.” diye konuştu. “İslam iktisadı sahip olduğu tarihsel teorik temellerle insanlığın karşı karşıya kaldığı iktisadi krizleri aşma noktasında ciddi bir potansiyele sahip.” diyen Kızılkaya, ekonomik krizlerin aynı zamanda “insani kriz ve değerler krizi” olduğunu anlattı. AA

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